Самые красивые короткие стрижки осени: подойдут женщинам всех возрастов

Короткие стрижки любят не только женщины в старшем возрасте, но и молодые девушки. Иногда короткая прическа способна подчеркнуть стиль гораздо лучше, чем длинные волосы. Стилисты нашли несколько стрижек, которые являются практичными и довольно женственными.

Все чаще женщины начинают примерять на себе короткие прически, которые балансируют между легкостью и изысканностью, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Короткие стрижки никогда не выходят из моды, а их универсальность заключается в простом уходе, который не требует многих усилий.

Читайте также Стрижка боб возвращается: прическа выглядит как с обложки Vogue

Волнистый боб

Мягкие волны на коротком бобе выглядят достаточно легко и элегантно. Волосы имеют естественный и женственный вид, а прическа хорошо подходит для повседневного или вечернего выхода.



Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Гладкий блестящий боб гладкий боб

Стрижка подойдет для тех, кто любит прямые и блестящие волосы. Прическа подойдет для женщин, которые часто примеряют классический или офисный наряд.



Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Боб с объемом

Прическа подходит женщинам, которые имеют густые волосы, потому что такой боб хорошо будет держать объем весь день.



Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Боб с боковым пробором

Стрижка сочетает в себе простоту и изысканность. Волны обволакивают волосы и создают интересную асимметрию. Подходит для дневных и вечерних образов.



Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Пикси

Стрижка пикси хорошо открывает лицо и является достаточно практичной. Стилисты говорят, что прическа идеально подойдет для тех, кто любит быть в центре внимания.



Короткие стрижки на осень 2025 / Фото Pinterest

Даже короткие волосы способны подчеркнуть индивидуальность. В моде легкая форма и минималистичные пряди.

Кроме различных вариантов стрижек и пикси, есть еще несколько удачных стрижек, пишет Parade. К примеру, женщинам после 40 лет подходит воздушная челка и кудрявый шег. Стилисты отмечают, что челка идеально омолаживает вид.

Какие стрижки способны омолодить?