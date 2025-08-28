Даже молодые девушки все чаще выбирают для себя короткую стрижку, которая способна кардинально изменить образ. Такие стрижки подойдут всем, кто не имеет много времени на уход и хочет добавить своему виду свежести.

Большинство женщин отращивают длину волос, но есть и те, кто охотно хочет экспериментировать над стилем, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Читайте также Лучшие прически осени 2025: роскошные варианты для женщин

Какие короткие стрижки будут в тренде осенью?

Короткие стрижки носят известные знаменитости, поэтому делимся 5 вариантами причесок, с которыми некоторые звезды неразлучны.

Стрижка тринити

Прическа из сериала "Матрица" уже давно завоевала сердца некоторых модниц. К характерным чертам стрижки относится короткая основа, удлиненные пряди спереди и рваные слои. Визуально прическа напоминает сочетание пикси и боба.



Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest

Французский боб

Короткая стрижка с прямым срезом и легкой структурой длиной выше плеч идеально подойдет для женщин, которые хотят иметь изысканный вид. Французский боб является универсальной стрижкой, которая подойдет для вечерних и повседневных образов.



Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest

Кудрявый шегги

Стрижка, которая содержит микс современного малета и многослойности, снова стала популярной. Прическа лучше всего смотрится на вьющихся и волнистых волосах.



Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest

Боб с пробором сбоку

Ключевой тенденцией осени является возвращение бокового пробора. Боб в сочетании с асимметричным пробором имеет стильный вид и добавляет объема редким волосам. Чтобы получить объем, нужно уложить волосы в противоположную сторону от обычного пробора, а потом вернуть его обратно.



Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest

Ликси

Название этой стрижки для многих может быть неизвестным, впрочем ее отличие заключается лишь в том, что это удлиненный пикси. Такая мальчишеская прическа хорошо смотрится на волнистых или вьющихся волосах. Рваные слои позволяют стрижке отрасти, не теряя формы.



Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest

Короткие стрижки всегда отражают характер женщины и ее уверенность в себе, поэтому на такую длину стоит обращать всем, кто хочет по-новому себя подать.

К слову, стилисты рекомендуют несколько стрижек для 50-летних женщин с круглым лицом, включая косую челку, удлиненный боб, объемная укладка и текстурированное пикси.