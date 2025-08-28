5 коротких стрижек, которые будут в моде осенью: их обязательно надо попробовать
- Осенью в моде будут короткие стрижки, такие как тринити, французский боб, кудрявый шегги, боб с пробором сбоку и ликси.
- Каждая из этих стрижек имеет свои характерные черты, например, тринити сочетает элементы пикси и боба, а французский боб - это короткая стрижка с прямым срезом.
Даже молодые девушки все чаще выбирают для себя короткую стрижку, которая способна кардинально изменить образ. Такие стрижки подойдут всем, кто не имеет много времени на уход и хочет добавить своему виду свежести.
Большинство женщин отращивают длину волос, но есть и те, кто охотно хочет экспериментировать над стилем, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.
Какие короткие стрижки будут в тренде осенью?
Короткие стрижки носят известные знаменитости, поэтому делимся 5 вариантами причесок, с которыми некоторые звезды неразлучны.
Стрижка тринити
Прическа из сериала "Матрица" уже давно завоевала сердца некоторых модниц. К характерным чертам стрижки относится короткая основа, удлиненные пряди спереди и рваные слои. Визуально прическа напоминает сочетание пикси и боба.
Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest
Французский боб
Короткая стрижка с прямым срезом и легкой структурой длиной выше плеч идеально подойдет для женщин, которые хотят иметь изысканный вид. Французский боб является универсальной стрижкой, которая подойдет для вечерних и повседневных образов.
Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest
Кудрявый шегги
Стрижка, которая содержит микс современного малета и многослойности, снова стала популярной. Прическа лучше всего смотрится на вьющихся и волнистых волосах.
Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest
Боб с пробором сбоку
Ключевой тенденцией осени является возвращение бокового пробора. Боб в сочетании с асимметричным пробором имеет стильный вид и добавляет объема редким волосам. Чтобы получить объем, нужно уложить волосы в противоположную сторону от обычного пробора, а потом вернуть его обратно.
Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest
Ликси
Название этой стрижки для многих может быть неизвестным, впрочем ее отличие заключается лишь в том, что это удлиненный пикси. Такая мальчишеская прическа хорошо смотрится на волнистых или вьющихся волосах. Рваные слои позволяют стрижке отрасти, не теряя формы.
Модные стрижки на осеннюю пору / Фото Pinterest
Короткие стрижки всегда отражают характер женщины и ее уверенность в себе, поэтому на такую длину стоит обращать всем, кто хочет по-новому себя подать.
К слову, стилисты рекомендуют несколько стрижек для 50-летних женщин с круглым лицом, включая косую челку, удлиненный боб, объемная укладка и текстурированное пикси.
