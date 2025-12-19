Что должно быть в косметичке женщины после 50 лет: визажисты назвали обязательные средства
- Визажисты рекомендуют использовать гиалуроновую кислоту, кремовые румяна и светоотражающий тон для зрелой кожи.
- Также для женщин старше 50 лет советуют гель для фиксации бровей, щипцы для подкручивания ресниц и светлую подводку.
Изменения в жизни и возрасте часто означают, что косметичку тоже пора пересмотреть. После 50 кожа иначе реагирует на текстуры и формулы, так что стоит выбирать те, что добавляют естественного сияния.
Визажисты назвали 7 обязательных продуктов для свежего и безупречного образа. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Какие продукты обязательны для зрелой кожи?
- Гиалуроновая кислота перед макияжем
Идеальный макияж начинается с подготовки кожи. Глобальный амбассадор Max Factor Каролайн Барнс советует перед тональным кремом наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой.
Средство выравнивает и подсвечивает тон, а также помогает макияжу держаться дольше. Высокая концентрация компонента увлажняет кожу, а правильные ингредиенты удерживают влагу, уменьшая сухость и шелушение.
- Кремовые румяна
Визажисты советуют выбирать кремовые текстуры без перламутра, чтобы не подчеркивать мелкие морщинки. Такие румяна легко растушевываются, обеспечивают мягкий матовый финиш и могут держаться до 12 часов.
Кремовые румяна подходят зрелой коже значительно больше, чем пудровые. Они ложатся ровнее и выглядят свежее,
– объясняет Шарон Даусетт.
- Светлый сияющий тон
Плотные тональные средства часто только акцентируют на неровностях кожи. Визажисты рекомендуют легкие светоотражающие формулы – они дают естественное сияние и позволяют обойтись без чрезмерного перекрытия.
Интересно! В Allure советуют обращать внимание на тональные, которые не просто "перекрывают", а добавляют увлажнение с помощью той же гиалуроновой кислоты. Кроме того, в подборке фигурируют смягчающие компоненты вроде сквалана и масел. В качестве бонуса – формулы с витамином C и даже ретинолом.
- Гель для бровей
С возрастом черты лица могут немного "опускаться". Каролайн Барнс советует зачесывать брови вверх и фиксировать их гелем – так взгляд становится более открытым и выглядит моложе.
Самыми удобными считают гели с водно-восковой технологией, которые не скатываются и не осыпаются, параллельно ухаживая за волосками благодаря маслам и витаминам.
- Правильный цвет подводки
Никки Вулф рекомендует провести по водянистой линии нижнего века светлой подводкой – кремовой или нюдовой.
А вместо выразительного черного для зрелой кожи лучше выбирать более мягкие оттенки вроде коричневого или сливового. Их наносят вдоль линии ресниц и слегка растушевывают для естественного эффекта.
Как выбрать косметику для женщин 50+ / Фото Pexels
- Щипцы для ресниц
Свежести и выразительности взгляду сразу придадут подкрученные ресницы, поэтому щипцы и качественная тушь – настоящие must-have в косметичке.
А чтобы результат был долговременным, можно добавить сыворотку для роста ресниц, что укрепляет волоски.
- Карандаш для губ
С возрастом губы могут терять четкость и объем, поэтому форму стоит восстанавливать деликатно. Визажист Нил Янг советует брать карандаш на 1 – 2 тона темнее естественного оттенка, мягко очерчивать контур и слегка растушевывать его внутрь.
Завершить макияж лучше бальзамом или блеском для натурального эффекта, а двойной карандаш с тонким стержнем и кисточкой поможет сделать линию точной.
Как выбрать косметику для женщин 50+ / Фото Pexels
Как ухаживать за волосами после 50?
С годами меняется структура не только кожи, но и волос. Однако это вовсе не означает, что стоит выбирать только короткие стрижки.
Кроме пикси, для женщин за 50 советуют попробовать мягкую челку или длинные пряди, обрамляющие лицо, – фирменный стиль звезды сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, который до сих пор не вышел из моды.
Также голливудские знаменитости все чаще отдают предпочтение натуральной седине. Стилист Эмилио Урибе, который создавал прически для Бейонсе и Энн Хэтэуэй, советует сотрудничать с профессиональным колористом, а также специализированные средства ухода.
