Что должно быть в косметичке женщины после 50 лет: визажисты назвали обязательные средства

Изменения в жизни и возрасте часто означают, что косметичку тоже пора пересмотреть. После 50 кожа иначе реагирует на текстуры и формулы, так что стоит выбирать те, что добавляют естественного сияния.

Визажисты назвали 7 обязательных продуктов для свежего и безупречного образа. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какие продукты обязательны для зрелой кожи?

Гиалуроновая кислота перед макияжем

Идеальный макияж начинается с подготовки кожи. Глобальный амбассадор Max Factor Каролайн Барнс советует перед тональным кремом наносить сыворотку с гиалуроновой кислотой.

Средство выравнивает и подсвечивает тон, а также помогает макияжу держаться дольше. Высокая концентрация компонента увлажняет кожу, а правильные ингредиенты удерживают влагу, уменьшая сухость и шелушение.

Кремовые румяна

Визажисты советуют выбирать кремовые текстуры без перламутра, чтобы не подчеркивать мелкие морщинки. Такие румяна легко растушевываются, обеспечивают мягкий матовый финиш и могут держаться до 12 часов.

Кремовые румяна подходят зрелой коже значительно больше, чем пудровые. Они ложатся ровнее и выглядят свежее,

– объясняет Шарон Даусетт.

Светлый сияющий тон

Плотные тональные средства часто только акцентируют на неровностях кожи. Визажисты рекомендуют легкие светоотражающие формулы – они дают естественное сияние и позволяют обойтись без чрезмерного перекрытия.

Интересно! В Allure советуют обращать внимание на тональные, которые не просто "перекрывают", а добавляют увлажнение с помощью той же гиалуроновой кислоты. Кроме того, в подборке фигурируют смягчающие компоненты вроде сквалана и масел. В качестве бонуса – формулы с витамином C и даже ретинолом.

Гель для бровей

С возрастом черты лица могут немного "опускаться". Каролайн Барнс советует зачесывать брови вверх и фиксировать их гелем – так взгляд становится более открытым и выглядит моложе.

Самыми удобными считают гели с водно-восковой технологией, которые не скатываются и не осыпаются, параллельно ухаживая за волосками благодаря маслам и витаминам.

Правильный цвет подводки

Никки Вулф рекомендует провести по водянистой линии нижнего века светлой подводкой – кремовой или нюдовой.

А вместо выразительного черного для зрелой кожи лучше выбирать более мягкие оттенки вроде коричневого или сливового. Их наносят вдоль линии ресниц и слегка растушевывают для естественного эффекта.



Как выбрать косметику для женщин 50+ / Фото Pexels

Щипцы для ресниц

Свежести и выразительности взгляду сразу придадут подкрученные ресницы, поэтому щипцы и качественная тушь – настоящие must-have в косметичке.

А чтобы результат был долговременным, можно добавить сыворотку для роста ресниц, что укрепляет волоски.

Карандаш для губ

С возрастом губы могут терять четкость и объем, поэтому форму стоит восстанавливать деликатно. Визажист Нил Янг советует брать карандаш на 1 – 2 тона темнее естественного оттенка, мягко очерчивать контур и слегка растушевывать его внутрь.

Завершить макияж лучше бальзамом или блеском для натурального эффекта, а двойной карандаш с тонким стержнем и кисточкой поможет сделать линию точной.



Как выбрать косметику для женщин 50+ / Фото Pexels

Как ухаживать за волосами после 50?