Какой костюм купить на лето: эффектный образ от шведской модели

Ярая модница Эльза Хоск покорила подписчиков новым образом. Модель подобрала для себя стильный костюм, который идеально подойдет для летней поры. Он стильный, удобный и комфортный.

Манекенщица ежедневно демонстрирует свои стильные образы, которые невозможно обойти вниманием, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Эльзы Госк. Блондинка любит удивлять фанатов интересными и базовыми образами.

Читайте также Что надеть в офис в сильную жару: 6 лучших образов

Шведка с 14 лет работает моделью, поэтому за это время выработала безупречный вкус в выборе одежды. Она умело сочетает цвета, фактуры и ткани, поэтому является вдохновением для многих девушек.

Лето – сезон отдыха, поэтому Эльза показала, как можно одеться в выходной день за городом, чтобы иметь красивый и опрятный вид. Модель продемонстрировала костюм, который имеет божественный вид.

Какой костюм выбрать на лето?

Эльза Хоск надела белый вязаный костюм, состоящий из укороченного поло и длинных брюк. Такой костюм хорошо сел на теле, а благодаря ажурной вязке создает легкий воздушный эффект.

Поло с воротничком, пуговицами и декоративными карманами имеет фестоночную обработку (легкая волна), которая придает верху особого шика. Брюки на высокой посадке свободного прямого кроя также имеют вязаные карманы, которые придают костюму особую изюминку.

Классический белый цвет прекрасно добавляет свежести на лето, а соломенная сумка прекрасно сочетается с текстурой костюма. Такой костюм хорошо сочетается с панамой, бейсболкой или шелковым платком. Наряд прекрасно подойдет для летней прогулки и отдыха на природе.

Белые брюки являются одним из главных трендов лета, легко сочетаются с различными элементами гардероба. С чем носить белые брюки – читайте в материале.