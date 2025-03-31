С чем носить кожаную юбку весной: подборка лучших образов

В этом году в моду возвращается кожаная юбка. Эта вещь была актуальной несколько сезонов назад и теперь снова возглавит ведущие позиции. Дизайнеры предлагают выбирать классический силуэт прямого кроя или модель с разрезами или акцентными деталями.

В весенне-летнем сезоне особенно популярными будут юбки мягких оттенков – бежевого, кофейного, оливкового и черного, который также будет в моде|, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Носим брюки палаццо стильно: безупречные варианты на каждый день

Кожаная юбка является идеальной базой для деловых и повседневных образов, поэтому предлагаем несколько интересных образов, которые могут вам понравиться.

Кстати! Костюмы являются базовым элементом гардероба, который можно стильно стилизовать в теплое время года, заменяя верхнюю одежду жакетами. С чем их носить читайте в нашем материале.

Юбка с блузой и бантом

Сочетание изысканной рубашки с кожаной рубашкой – замечательный элегантный современный образ. Чтобы завершить нежный аутфит, рекомендуем одеть обувь на каблуке.



Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue

Юбка с трикотажной майкой

С кожаной юбкой можно создать множество изысканных образов. К примеру, достаточно красиво выглядит сочетание трикотажной майки с бахромой и черной юбкой в длине ниже колен.



Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue

Юбка с жакетом

Создайте этой весной образ, в котором гармонично сочетается минималистичный жакет с миди-юбкой прямого кроя. Выбирайте юбку в нетипичном оттенке, чтобы создать интересный стилистический look.



Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue

Юбка с лоферами

Преппи-эстетика все еще находит свое отражение в модных коллекциях и прекрасно балансирует между элегантностью и сдержанностью. Чтобы сделать деловой стиль немного расслабленным, советуем надеть лонгслив с вырезом и завершить ансамбль лоферами с квадратным носком и высокими гетрами.



Стильный образ с кожаной юбкой / Фото Vogue

В общем кожаная юбка хорошо стилизуется с классическими майками, футболками и кардиганами. Обувать можно туфли на каблуке, босоножки, балетки или мюли. Новичкам стоит выбирать черный цвет, а те, кто захотят экспериментов, могут примерить юбки в цветах.