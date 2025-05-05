Джиджи Хадид уже много лет является трендсеттером, которая диктует моду многим поклонницам, пишет 24 Канал. На вечеринку по случаю своего 30-летия модель примерила интересный и простой наряд, который легко повторить.

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Джиджи Хадид в кожаных брюках

В мире моды кожаные брюки уже некоторое время отошли на второй план. Сейчас в моде различные фасоны джинсов, брюки палаццо, карго, шорты-бермуды или карго. Несколько лет назад звезды массово носили кожаные брюки, а известные мировые знаменитости, среди которых Кендалл Дженнер, Жозефин Скривер или Меган Фокс даже выбирали брюки от украинского бренда CULTNAKED.

Модница Джиджи Хадид решила возродить моду на кожаные брюки, поэтому с радостью примерила их на свой День рождения. Она выбрала классический фасон черного цвета, соединив образ белой майкой корсетного типа.

К слову! Благодаря наряду можно создать роскошный и элегантный вид. Как дорого выглядеть смотрите на примере Иванки Трамп.

Модель зачесала волосы в пучок, дополнила выход белым клатчем и надела черные туфли на каблуке с квадратным носком. Джиджи любит украшения, поэтому надела на шею несколько цепочек и довершила аутфит золотистыми массивными серьгами.

Спеша на вечеринку, манекенщица попала в объектив папарацци со своим бойфрендом Брэдли Купером, который был одет в синий бархатный костюм и кожаный бомбер.



Стильный выход Джиджи Хадид и Брэдли Купера / Фото Getty Images

Кожаные брюки, как надела Джиджи Хадид, прекрасно стилизуются с футболками, майками, корсетами и туфлями или босоножками на каблуках.