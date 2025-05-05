Джіджі Хадід вже багато років є трендсеттеркою, яка диктує моду багатьом прихильницям, пише 24 Канал. На вечірку з нагоди свого 30-річчя модель приміряла цікаве та просте вбрання, яке легко повторити.

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Джіджі Хадід у шкіряних штанах

У світі моди шкіряні штани вже певний час відійшли на другий план. Зараз у моді різні фасони джинсів, штани палаццо, карго, шорти-бермуди чи карго. Кілька років тому зірки масово носили шкіряні штани, а відомі світові знаменитості, серед яких Кендалл Дженнер, Жозефін Скрівер чи Меган Фокс навіть обирали штани від українського бренду CULTNAKED.

Модниця Джіджі Хадід вирішила відродити моду на шкіряні штани, тож радо приміряла їх на свій День народження. Вона обрала класичний фасон чорного кольору, поєднавши образ білою майкою корсетного типу.

До слова! Завдяки вбранню можна створити розкішний та елегантний вигляд. Як дорого виглядати дивіться на прикладі Іванки Трамп.

Модель зачесала волосся в пучок, доповнила вихід білим клатчем й одягнула чорні туфлі на підборах з квадратним носком. Джіджі любить прикраси, тому одягнула на шию кілька ланцюжків й довершила аутфіт золотистими масивними сережками.

Поспішаючи на вечірку, манекенниця потрапила в об’єктив папараці зі своїм бойфрендом Бредлі Купером, який був одягнений у синій оксамитовий костюм та шкіряний бомбер.



Стильний вихід Джіджі Хадід та Бредлі Купера / Фото Getty Images

Шкіряні штани, як одягнула Джіджі Хадід, чудово стилізуються з футболками, майками, корсетами й туфлями чи босоніжками на підборах.