Британская манекенщица Рози Хантингтон-Уайтли имеет безупречный вкус в одежде, поэтому является вдохновением для огромного количества поклонников. Недавно блондинка посетила модный показ бренда Burberry в красивом тренче.

В разгар осеннего сезона красавица показала верхнюю одежду, которая уже на протяжении многих лет не выходит из моды, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Рози Хантингтон-Уайтли.

Рози любит классический стиль и простую гамму в одежде. Ее образы чаще всего состоят из нейтральных оттенков, которые органично сочетаются. На модное событие в Лондоне модель надела базовую модель верхней одежды, которую удачно интегрировала в гардероб.

Как выглядит модный тренч осени?

Рози Хантингтон-Уайтли надела черную блузу, которую соединила с темными брюками и коричневыми ботинками. Сверху блондинка примерила черный кожаный тренч, подсунув рукава и обвязав пояс на талии. Модель уложила волосы в легкие кудри, довершила образ минималистичной молочной сумкой и черными солнцезащитными очками.

Такие тренчи станут идеальным дополнением к кэжуальным аутфитам на осень. Кожа снова становится популярной, поэтому эту верхнюю одежду уже отныне можно вытаскивать из шкафа и умело стилизовать. Черный цвет – это классика, впрочем можно еще сделать ставку на бежевый оттенок или бордовый.

Добавить элегантности удлиненному кожаному тренчу можно благодаря обуви на каблуках, которая визуально удлиняет силуэт.

Какая верхняя одежда в моде этой осенью?