София Безверхая является одной из украинских блогеров, которая активно популяризирует украинскую культуру. В своем блоге она рассказывает об украинских традициях, обряды, одежда, украшения и делится важными событиями из истории украинской культуры и выдающихся личностей.

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Почти 25 тысяч просмотров блогеру принес видеоролик под названием "Что в сумке Леси Украинки". Украинцам очень понравилась эта идея, поэтому они засыпали Софию комплиментами и поблагодарили за такой познавательный контент.

Рассказ блогерша записала от первого лица и имела целью показать, что бы было в сумке выдающейся писательницы, если бы такая "распаковка" происходила в годы ее жизни, более 100 лет назад. Что было бы в сумке Леси Украинки по версии Софии Безверхой – читайте ниже.

Что в сумке Леси Украинки: смотрите видео

Бутылка с морем

Бутылка с морем для моей подруги Оли Кобылянской. Она обожает море, но никогда там не была, поэтому мне пришла идея набрать в Крыму соленой воды, набросать туда ракушек, различных водорослей и привезти Оле.

Бром

Вот недавно в письме к Михаилу Павлику, моего друга, писала, что у меня страшная неврастения в последнее время и назвала себя немного бесноватой. Поэтому часто беру с собой бром или мышьяк. Мне плохо. Написала очередную драму, после нее лежма лежала неделю с периодическими приступами истерики и нежеланием жить.

Деньги

Деньги есть в валюте, потому что я люблю путешествовать. Была в Египте, Италии, Грузии и там чувствую себя максимально свободной. Денег много, потому что во мне сплелись два рода – Косачи и Драгомановы. Косачи берут свое начало со Средневековья на территории современной Боснии.

Как-то мои предки оказались в Украине и стали потом казацкой старшиной. Отец мой даже купил село за 2,5 тысячи рублей. Мама тоже не из бедных, из Драгомановых, тоже была богатая невеста.

Билет на Конотопскую ведьму

Это очень популярный спектакль. Никак не могла поймать билеты, даже у Франко спрашивала, как их быстрее купить. Деньги я чаще трачу на культурную программу: книжки, опера, театр. Не очень люблю покупать вещи и модные шляпки.

Одеваюсь я довольно скромно, по-эдвадиански. В вышитых рубашках не могу ходить каждый день, потому что в Российской империи дворянам это запрещено, проявлять свою национальность через одежду. В вышиванки мы одеваемся на фотосессии или концерт Лысенко.

Перчатка

У меня туберкулез костей и мне на левой руке делали операции. Так я после тех операций, когда мне удаляли кость, стала очень стесняться своей деформированной руки, поэтому одеваю черную перчатку.

Черновик писем

Я научилась писать в 5 лет, чтобы переписываться со своим дядей Михаилом Драгомановым. Он писал мне, чтобы я учила английский язык и читала европейскую литературу в оригинале. Дядя был выслан за пределы Украины. Я приезжала к нему в Болгарию, Софию. Там с его дочерью Ариадной пошла в театр без сопровождения мужчин и этим устроили такой шум, что о нас даже написали в местных газетах.

Леся Украинка является одной из ключевых фигур украинской литературы. Самые известные произведения писательницы – это драматические поэмы "Лесная песня" и "Боярыня". Леся Украинка активно переводила произведения мировых авторов, знала 10 языков.

Несмотря на тяжелую болезнь (туберкулез костей), Леся оставалась сильной и творческой личностью, посвятив свою жизнь искусству и борьбе за украинскую культуру.