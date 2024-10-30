Софія Безверха є однією з українських блогерок, яка активно популяризує українську культуру. У своєму блозі вона розповідає про українські традиції, обряди, одяг, прикраси та ділиться важливими подіями з історії української культури та видатних особистостей.

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Майже 25 тисяч переглядів блогерці приніс відеоролик з назвою "Що у сумці Лесі Українки". Українцям дуже сподобалась ця ідея, тож вони засипали Софію компліментами та подякували за такий пізнавальний контент.

Розповідь блогерка записала від першої особи та мала на меті показати, що б було у сумці видатної письменниці, якби така "розпаковка" відбувалася в роки її життя, понад 100 років тому. Що було б у сумці Лесі Українки за версією Софії Безверхої – читайте нижче.

Що у сумці Лесі Українки: дивіться відео

Пляшка з морем

Пляшка з морем для моєї подруги Олі Кобилянської. Вона обожнює море, але ніколи там не була, тому мені прийшла ідея набрати в Криму солоної води, накидати туди мушель, різних водоростей та привезти Олі.

Бром

От недавно в листі до Михайла Павлика, мого друга, писала, що в мене страшна неврастенія останнім часом і назвала себе трохи біснуватою. Тому часто беру з собою бром або миш’як. Мені кепсько. Написала чергову драму, після неї лежма лежала тиждень з періодичними нападами істерики та небажанням жити.

Гроші

Гроші є у валюті, бо я люблю подорожувати. Була в Єгипті, Італії, Грузії й там почуваюся максимально вільною. Грошей багато, бо в мені сплелися два роди – Косачі та Драгоманови. Косачі беруть свій початок з Середньовіччя на території сучасної Боснії.

Якось мої предки опинилися в Україні та стали потім козацькою старшиною. Батько мій навіть купив село за 2,5 тисячі рублів. Мама теж не з бідних, з Драгоманових, теж була багата наречена.

Квиток на Конотопську відьму

Це дуже популярна вистава. Ніяк не могла спіймати квитки, навіть у Франка питала, як їх швидше купити. Гроші я частіше витрачаю на культурну програму: книжки, опера, театр. Не дуже люблю купляти речі та модні капелюшки.

Вдягаюсь я доволі скромно, по-едвадіанськи. У вишитих сорочках не можу ходити щодень, бо Російській імперії дворянам це заборонено, виявляти свою національність через одяг. У вишиванки ми вдягаємося на фотосесії чи концерт Лисенка.

Рукавичка

У мене туберкульоз кісток і мені на лівій руці робили операції. То я після тих операцій, коли мені видаляли кістку, стала дуже соромитися своєї деформованої руки, тому одягаю чорну рукавичку.

Чернетка листів

Я навчилася писати в 5 років, щоб листуватися зі своїм дядьком Михайлом Драгомановим. Він писав мені, щоб я вчила англійську мову і читала європейську літературу в оригіналі. Дядько був висланий за межі України. Я приїздила до нього в Болгарію, Софію. Там з його донькою Аріадною пішла в театр без супроводу чоловіків і цим вчинили такий ґвалт, що про нас навіть написали в місцевих газетах.

Леся Українка є однією з ключових постатей української літератури. Найвідоміші твори письменниці – це драматичні поеми "Лісова пісня" та "Бояриня". Леся Українка активно перекладала твори світових авторів, знала 10 мов.

Попри важку хворобу (туберкульоз кісток), Леся залишалася сильною і творчою особистістю, присвятивши своє життя мистецтву та боротьбі за українську культуру.