Модные челки 2025 года: стильные варианты, которые захочется повторить

Вместе с интересной стрижкой или окрашиванием, девушки добавляют изменений в образе с помощью челок. Мы привыкли к базовому варианту челки-шторки, впрочем знаменитости на своих примерах показывают еще несколько интересных стрижек, которые вполне могут вам подойти.

Приближается весна, поэтому большинство хотят для себя обновить образ, который будет их радовать и придавать свежести, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Независимо от длины и текстуры волос, стильная челка станет идеальным дополнением аутфита.

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Челки все активнее становятся главным акцентом модных стрижек, поэтому выбрать интересный вариант проще, чем когда-либо. На примере селебретиз, предлагаем посмотреть несколько вариантов челок, которые подчеркнут индивидуальность.

Supermodel челка

Длинная челка в стиле супермоделей не только эффектно выглядит, но и является удобным вариантом для тех, кто не готов стричь ее очень коротко. Кроме того, обратите внимание на цвет окрашивания Хайди Клум, который является трендовым и актуальным. Чтобы раскрыть всю красоту этой прически, нужно позаботиться о максимальном объеме волос в прикорневой зоне.

Cyberpunk челка

Для тех, кто любит непринужденные прически, советуем обратить внимание на небрежную и рваную челку, как у Рианны. Если любите, чтобы прическа была центральным акцентом твоего образа – выбирайте именно такой вариант челки.

Прямая и густая челка

Наиболее узнаваемый элемент образа Тейлор Свифт – это ее прямая и густая челка. Такой вариант стрижки длиной до глаз будет привлекать к себе внимание и поможет подчеркнуть красоту и блеск волос.

Whispy челка

Такая легкая и воздушная челка средней длины с прядями, которые обрамляют лицо – актуальная стрижка, которая в зависимости от укладки может иметь вполне классический образ. Важно позаботиться о том, чтобы с этой прической волосы оставались объемными.

Выбирая для себя челки, можете сосредоточить внимание и на стильных прическах или интересных окрашиваниях волос, которые довершат образ и сделают его интересным и вообще обновят ваш вид.