Забудьте о большинстве известных вам средств: как правильно выбрать SPF

Многие думают, что SPF можно подобрать один на все сезоны. На самом же деле это распространенный миф.

Для правильного выбора, главное понять, какой SPF подходит под ваш образ жизни. Также во внимание нужно брать время года, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar.

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На что нужно обращать внимание при выборе SPF

Чтобы SPF был действительно действенным, нужно обращать внимание на то, какой у него спектр защиты. Средство должно быть устойчивым к обоим видам UV-излучения.

Речь идет о UVA и UVB. Почему они вредны:

UVA-лучи – вызывают преждевременное старение, в частности, способствуют образованию морщин;

UVB-лучи – могут вызвать ожоги.



Какой уровень защиты должен быть у зимнего SPF / Фото Pexels

К тому же хороший SPF имеет свойство отталкивать воду. Благодаря этому он дольше будет оставаться на коже, защищая ее. Особое внимание на это свойство должны обратить те, кто ведет довольно активный образ жизни.

Заметьте! SPF нужно обновлять постоянно. Особенно, если вы активно двигаетесь, проводите время в бассейне или под солнцем.

Какая защита должна быть в SPF:

во время теплого сезона стоит обращать внимание на SPF, который имеет защиту не менее 50;

а вот для холодного периода года подойдет – 30.



Какой SPF нужно выбирать летом / Фото Pexels

Обратите внимание! Если вы проживаете в регионе, где много снега или отдыхаете на курорте зимой, нужно выбирать SPF 50. Дело в том, что при таких условиях действие солнца на кожу гораздо активнее. Ведь снег "отражает" лучи.