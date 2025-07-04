Крис Дженнер одолжила платье у Ким Кардашьян: фотосравнение

Звездная мама Крис Дженнер в свои 69 лет демонстрирует безупречный вид. Недавно почти все сестры красовались на свадьбе Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции, поэтому Крис решила повторить образ своей дочери Ким Кардашян и на одну из вечеринок пришла в ее платье.

Одна из звезд реалити-шоу "Семейство Кардашян" и менеджер своих дочерей Крис Дженнер была приглашена на свадьбу миллиардера только вместе с Ким Кардашян, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Крис Дженнер.

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Впрочем, в СМИ распространилась информация, что глава самой знаменитой семьи Америки позаботилась о том, чтобы на праздновании оказались еще трое ее дочерей.

Такой пиар-ход удачно сработал, поскольку папарацци активно следили за знаменитым семейством в течение нескольких дней. Известные сестры Кардашян-Дженнер и их мать, всегда находятся в центре внимания, поэтому для выходных в Венеции приготовили роскошные наряды. Одним из знаковых образов стал выход Крис Дженнер.

Крис Дженнер в платье Ким Кардашьян

На вечеринку по случаю свадьбы миллиардера Безоса, знаменитая звездная мамочка пришла в безупречном платье баклажанового оттенка от бренда Dolce & Gabbana. 69-летняя Крис Дженнер надела платье с опущенной линией плеч, глубоким разрезом на ногах и длинным шлейфом.

Знаменитость отрастила немного волос, поэтому впервые за много лет представила себя публике с другой прической. Визажисты сделали для Крис нежный макияж, а стилисты собрали волосы в пучок, уложив элегантно челку. Звездная мамочка дополнила свой образ драгоценным колье с бриллиантами. Это платье в Апулии несколько лет назад надевала Ким Кардашян.

Поклонники были поражены тем, как выглядела Крис, поэтому ее фотографии собрали почти полмиллиона лайков и тысячи комментариев.



Крис Дженнер надела платье дочери / Фото из инстаграма знаменитости

К слову, Лорен Санчес вдохновлялась свадебным платьем Софи Лорен 1958 года. Как выглядело платье – смотрите в нашем материале.