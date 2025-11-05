Мужская стрижка кроп – хит сезона: обратите на нее внимание

Простая и стильная стрижка кроп уже давно завоевала внимание многих мужчин. Она короткая сзади и по бокам, с большим количеством волос сверху. Именно эту стрижку начали чаще делать мужчин этой осенью.

Мужская стрижка кроп станет находкой для всех, кто хочет иметь мужественный и стильный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Ape to Gentelmane.

Читайте также Какую стрижку сделать женщинам в возрасте 60+: прическа подтягивает лицо на минус 10 лет

Как выглядит стрижка кроп на фото?

Передняя часть волос с челкой выступает вперед и придает прическе аккуратный вид. Некоторые для четкости добавляют конусный или скин фейд по бокам. Эта техника предусматривает плавный или резкий переход длины волос от коротких на затылке и висках – к более длинным на макушке.



Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest

Стрижка кроп подойдет мужчинам, которые хотят всегда хорошо выглядеть и при этом тратить минимум времени на укладку. Парикмахеры говорят, что стрижка кроп подходит почти всем, независимо от типа волос и формы лица. Кроп может быть аккуратным и классическим, или несколько неопрятным и современным.

Ключевые характеристики прически кроп:

Короткая или средняя длина сверху;

Выраженная челка, гладкая или рваная гладкая или рваная;

Сзади и по бокам волосы коротко подстрижены;

Укладывать можно гладко или неопрятно.

Мужская стрижка не слишком прихотлива в уходе и не требует ежедневной укладки, поэтому армия поклонников вокруг этой прически увеличивается каждый день.

Популярным является французский кроп. Бока подстригаются, а волосы сверху длиннее с челкой. Стрижка способна привлечь внимание, потому что имеет невероятный вид.



Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest

Длинный кроп является вариацией французского кропа. Отличие лишь заключается в более длинных прядях на макушке (примерно до 6 сантиметров). Прическа идеально подойдет для мужчин с вьющимися и густыми волосами.



Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest

Мужчины довольно часто стригут цезарь-кроп. Эта прическа сочетает в себе французский кроп и классическую стрижку цезарь. Прическа имеет короткую и ровно подстриженную челку с текстурой сверху.



Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest

Среди женских стрижек, есть несколько вариантов, которые никогда не выходят из моды, пишет In Style. Для тех, кто любит короткие прически, подойдет французский боб, блант боб, легкие слои и текстурированное каре. Каждая из этих причесок имеет свои особенности, которые подходят для разных типов лица и волос.

Какая прическа вернулась в моду?