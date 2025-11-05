Мужская стрижка кроп – хит сезона: обратите на нее внимание
- Стрижка кроп является популярной среди мужчин из-за своего стильного и мужественного вида, с короткими боками и длинной челкой сверху.
- Существуют различные вариации кропа, такие как французский и длинный кроп, которые подходят для различных типов волос и не требуют сложного ухода.
Простая и стильная стрижка кроп уже давно завоевала внимание многих мужчин. Она короткая сзади и по бокам, с большим количеством волос сверху. Именно эту стрижку начали чаще делать мужчин этой осенью.
Мужская стрижка кроп станет находкой для всех, кто хочет иметь мужественный и стильный вид, пишет 24 Канал со ссылкой на Ape to Gentelmane.
Как выглядит стрижка кроп на фото?
Передняя часть волос с челкой выступает вперед и придает прическе аккуратный вид. Некоторые для четкости добавляют конусный или скин фейд по бокам. Эта техника предусматривает плавный или резкий переход длины волос от коротких на затылке и висках – к более длинным на макушке.
Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest
Стрижка кроп подойдет мужчинам, которые хотят всегда хорошо выглядеть и при этом тратить минимум времени на укладку. Парикмахеры говорят, что стрижка кроп подходит почти всем, независимо от типа волос и формы лица. Кроп может быть аккуратным и классическим, или несколько неопрятным и современным.
Ключевые характеристики прически кроп:
Короткая или средняя длина сверху;
Выраженная челка, гладкая или рваная гладкая или рваная;
Сзади и по бокам волосы коротко подстрижены;
Укладывать можно гладко или неопрятно.
Мужская стрижка не слишком прихотлива в уходе и не требует ежедневной укладки, поэтому армия поклонников вокруг этой прически увеличивается каждый день.
Популярным является французский кроп. Бока подстригаются, а волосы сверху длиннее с челкой. Стрижка способна привлечь внимание, потому что имеет невероятный вид.
Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest
Длинный кроп является вариацией французского кропа. Отличие лишь заключается в более длинных прядях на макушке (примерно до 6 сантиметров). Прическа идеально подойдет для мужчин с вьющимися и густыми волосами.
Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest
Мужчины довольно часто стригут цезарь-кроп. Эта прическа сочетает в себе французский кроп и классическую стрижку цезарь. Прическа имеет короткую и ровно подстриженную челку с текстурой сверху.
Модные стрижки кроп для мужчин / Фото Pinterest
