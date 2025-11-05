Чоловіча стрижка кроп – хіт сезону: зверніть на неї увагу
- Стрижка кроп є популярною серед чоловіків через свій стильний та мужній вигляд, з короткими боками та довшим чубчиком зверху.
- Існують різні варіації кропу, такі як французький та довгий кроп, які підходять для різних типів волосся та не потребують складного догляду.
Проста та стильна стрижка кроп вже давно завоювала увагу багатьох чоловіків. Вона коротка ззаду та боків, з більшою кількістю волосся зверху. Саме цю стрижку почали частіше робити чоловіків цієї осені.
Чоловіча стрижка кроп стане знахідкою для всіх, хто хоче мати мужній та стильний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Ape to Gentelmane.
Як виглядає стрижка кроп на фото?
Передня частина волосся з чубчиком виступає вперед й надає зачісці акуратного вигляду. Дехто задля чіткості додає конусний чи скін фейд з боків. Ця техніка передбачає плавний чи різкий перехід довжини волосся від короткого на потилиці та скронях – до довшого на маківці.
Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest
Стрижка кроп пасуватиме чоловікам, які хочуть завжди мати гарний вигляд й при цьому витрачати мінімум часу на укладання. Перукарі кажуть, що стрижка кроп підходить майже всім, незалежно від типу волосся та форми обличчя. Кроп може бути акуратним й класичним, чи дещо неохайним й сучасним.
Ключові характеристики зачіски кроп:
Коротка або середня довжина зверху;
Виражений чубчик, гладкий або рваний;
Ззаду та боків волосся коротко підстрижене;
Укладати можна гладко або неохайно.
Чоловіча стрижка не є надто вибагливою в догляді й не вимагає щоденної укладки, тому армія шанувальників навколо цієї зачіски збільшується кожного дня.
Популярним є французький кроп. Боки підстригаються, а волосся зверху є довшим з чубчиком. Стрижка здатна привернути увагу, бо має неймовірний вигляд.
Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest
Довгий кроп є варіацією французького кропу. Відмінність лише полягає у довших пасмах на верхівці (приблизно до 6 сантиметрів). Зачіска ідеально підійде для чоловіків з кучерявим та густим волоссям.
Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest
Чоловіки досить часто стрижуть цезар-кроп. Ця зачіска поєднує в собі французький кроп та класичну стрижку цезар. Зачіска має короткий та рівно підстрижений чуб з текстурою зверху.
Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest
