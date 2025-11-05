Чоловіча стрижка кроп – хіт сезону: зверніть на неї увагу

Проста та стильна стрижка кроп вже давно завоювала увагу багатьох чоловіків. Вона коротка ззаду та боків, з більшою кількістю волосся зверху. Саме цю стрижку почали частіше робити чоловіків цієї осені.

Чоловіча стрижка кроп стане знахідкою для всіх, хто хоче мати мужній та стильний вигляд, пише 24 Канал з посиланням на Ape to Gentelmane.

Читайте також Яку стрижку зробити жінкам у віці 60+: зачіска підтягує обличчя на мінус 10 років

Як виглядає стрижка кроп на фото?

Передня частина волосся з чубчиком виступає вперед й надає зачісці акуратного вигляду. Дехто задля чіткості додає конусний чи скін фейд з боків. Ця техніка передбачає плавний чи різкий перехід довжини волосся від короткого на потилиці та скронях – до довшого на маківці.



Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest

Стрижка кроп пасуватиме чоловікам, які хочуть завжди мати гарний вигляд й при цьому витрачати мінімум часу на укладання. Перукарі кажуть, що стрижка кроп підходить майже всім, незалежно від типу волосся та форми обличчя. Кроп може бути акуратним й класичним, чи дещо неохайним й сучасним.

Ключові характеристики зачіски кроп:

Коротка або середня довжина зверху;

Виражений чубчик, гладкий або рваний;

Ззаду та боків волосся коротко підстрижене;

Укладати можна гладко або неохайно.

Чоловіча стрижка не є надто вибагливою в догляді й не вимагає щоденної укладки, тому армія шанувальників навколо цієї зачіски збільшується кожного дня.

Популярним є французький кроп. Боки підстригаються, а волосся зверху є довшим з чубчиком. Стрижка здатна привернути увагу, бо має неймовірний вигляд.



Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest

Довгий кроп є варіацією французького кропу. Відмінність лише полягає у довших пасмах на верхівці (приблизно до 6 сантиметрів). Зачіска ідеально підійде для чоловіків з кучерявим та густим волоссям.



Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest

Чоловіки досить часто стрижуть цезар-кроп. Ця зачіска поєднує в собі французький кроп та класичну стрижку цезар. Зачіска має короткий та рівно підстрижений чуб з текстурою зверху.



Модні стрижки кроп для чоловіків / Фото Pinterest

Серед жіночих стрижок, є кілька варіантів, які ніколи не виходять з моди, пише In Style. Для тих, хто любить короткі зачіски, підійде французький боб, блант боб, легкі шари та текстуроване каре. Кожна з цих зачісок має свої особливості, які підходять для різних типів обличчя та волосся.

Яка зачіска повернулась у моду?