Adidas Samba уже не в тренде: в моду возвращаются легендарные кроссовки

Несколько лет в моде прочно держались кроссовки Adidas Samba, которые успели добавить в свой гардероб уже все стильные девушки. Однако мода на них понемногу угасает, так что в тренде теперь кроссовки Puma Speedcat –иконическая обувь, которые много лет считаются культовыми.

Кроссовки – это базовая часть гардероба, без которой нам не обойтись, пишет Vogue 24. Последние годы бренды предлагают нам не новые модели, а культовые кроссовки из прошлых лет. Так сначала произошло с обувью Adidas Samba, а теперь в моду вошел их конкурент – бренд Puma.

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Трендовые кроссовки на 2025 год

Эти минималистичные кроссовки вдохновлены обувью из "Формулы 1" 1980-х годов. Эта модель была популярной в нулевых годах, а теперь снова становится трендовой и выходит на первый план. Сейчас эти кроссовки являются одной из самых продаваемых моделей Puma.

Обувь впервые представили в 1984 году для гонщика Штефана Беллофа. С тех пор эта модель сохранила свой уникальный вид. В 1999 году бренд представил модифицированную версию с плоской подошвой и фирменными белыми знаками.



Кроссовки Puma возвращаются в моду / Фото Vogue

Эти кроссовки достаточно легко интегрируются в повседневный гардероб. Их можно носить с кэжуальным нарядом – джинсами или спортивными штанами, или сочетать с юбкой и жакетом, как это делает Алина Френдий.

Алина Френдий в трендовых кроссовках

Стильные кроссовки на 2025 год

Актуальные кроссовки на 2025 год

Такие же кроссовки уже имеет в своем гардеробе Дуа Липа, Эмили Ратаковски и многие другие мировые звезды. Все они в основном выбирают красные кроссовки, хотя бренд предлагает носить базовые коричневые или черные модели. Можете добавлять в свой гардероб хоть несколько вариантов цветов обуви, поскольку они останутся модными не на один сезон.