Две пары кроссовок, которые носят модные девушки: они уже покорили мир

Кроссовки как и пара джинсов – вещь, которая необходима нам даже в зимнюю пору. Каждый сезон появляются новые тренды, а с ними меняются и модели обуви. Но несмотря на это, есть несколько пар, которые стабильно возглавляют списки желаний модных девушек.

Бренд New Balance является популярным во всем мире, а кроссовки от американской марки носят и обычные девушки, и известные знаменитости, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine.

Читайте также Четыре пары сапог, которые будут чаще всего носить этой зимой

Как выглядит трендовая обувь?

В коллекции брендов есть много классических моделей, но некоторые из них настолько популярны, что до сих пор остаются в тренде. В этом сезоне актуальными стали две модели - New Balance 9060 и New Balance 327. Они разные, но одинаково стильные и универсальные.

New Balance 9060

Эта модель привлекла внимание многих. В ней сочетается винтажная эстика и футуристические линии, которые выглядят как "папина обувь". Такие кроссовки хорошо работают в спортивных образах, добавляя аутфиту яркости и заметности.



Модные кроссовки, которые нравятся всем / Фото City Magazine

New Balance 327

Эта модель уже более элегантная и сдержанная. Их подошва немного приподнята и обеспечивает комфорт, а сочетание двух-трех цветов делает их довольно стильным акцентом в любом образе.

Кроссовки хорошо сочетаются с джинсами, костюмами или монохромными сетами, добавляя образу легкого и ненавязчивого шика. Эта пара является очень универсальной и всегда уместной.



Модные кроссовки, которые нравятся всем / Фото City Magazine

Дизайнер Андре Тан в своем инстаграме рассказал об антитрендовой обуви. По его словам, из моды уже вышли чопперы, сапоги с массивной подошвой и анималистическим принтом. В этом сезоне популярны немало красивых сапог, поэтому стоит обходить эти нежелательные пары. А еще эти сапоги выглядят довольно дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше покупать что-то оптимальное и нейтральное.

Какие еще новинки стоит знать?