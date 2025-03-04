Платье украинского бренда "Monetre" появилось на красной дорожке премии "Оскар"

Звезды все чаще выбирают вещи от украинских дизайнеров. В частности, на 97 церемонии "Оскар" появилось платье от бренда "Monetre".

На премию "Оскар" платье украинского бренда надела канадская журналистка Лиз Триннер, пишет 24 Канал.

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Как выглядело это платье на "Оскаре"

Именно Лиз вела трансляцию церемонии нынешнего "Оскара" для Канады. Журналистика выразила восторг относительно своего наряда.

Это первое платье, в которое влюбилась, когда мы начали нашу охоту за моим образом для "Оскара". Для меня большая честь одеть ее, особенно потому, что дизайнер – украинка,

– написала Лиз в инстаграм.

Дополнила свой образ Лиз перчатками и босоножками в тон.

Купить платье, которое надела Лиз, можно и сейчас. Оно стоит – 1 205 евро (согласно нынешнему курсу, это ориентировочно – 52 тысячи гривен.

Напомним! Ранее мы рассказывали о самых ярких образах звезд на нынешней премии "Оскар".