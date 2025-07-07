Легендарный купальник из 50-х возвращается: его носит Дуа Липа и Кайли Дженнер

В этом сезоне можем наблюдать немало трендов, которые вернулись к нам из прошлых десятилетий. Не обошла мода и купальники. Летом популярность набирает вещь из 50-х, которую когда-то обожала Мэрилин Монро и другие звезды первой величины.

Дизайнеры предложили большое количество купальников на любой вкус, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle. Однако большинство купальников нам знакомы, поэтому для тех, кто хочет попробовать для себя что-то оригинальнее, советуем обратить внимание на купальник в горошек.

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Какой купальник летом носят звезды

Большинство модниц носят сплошные модели в минималистичном однотонном оттенке, в нейтральных или ярких оттенках. Впрочем, уже в этом году в моду возвращается неизменная классика – бикини в принте polka dot.

Купальники в горошек были очень популярными в 50-х годах. Их часто носили Мэрилин Монро и Бриджит Бардо. Сейчас бикини с гороховым узором возвращаются, потому что дизайнеры постоянно обращаются к моде прошлых десятилетий.

Этим летом купальник в горошек носит Кайли Дженнер и Дуа Липа. Светская львица выбрала для себя белый купальник с массивными черными точками. Американка надела его на отдыхе в Италии, дополнив полупрозрачным топом.



Стильные купальники в горошек на лето / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Кайли также носила еще черный вариант купальника с мелким белым горошком, соединив с укороченными брюками и сумкой в тон к купальнику.



Модные купальники в горошек на лето / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

А вот Дуа Липа выбрала для себя романтическую версию купальника в черном цвете с мелкими горошками и кружевными рюшами, которые добавляли образу элегантности.



Стильные купальники в горошек на лето / Фото из инстаграма Дуа Липы

К слову, в нашем материале мы рассказали о всех трендовых купальниках на лето, поэтому к ним стоит присмотреться тем, кто еще планирует отпуск и продолжает купальный сезон.