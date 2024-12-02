Леггинсы самая популярная вещь зимы: с чем их носить, чтобы стильно выглядеть

С приходом зимы в моду входят леггинсы, которые идеально подходят ко всей возможной обуви и верхней одежде. Настоящий пик на эту вещь начинается в декабре, а их популярность продолжается до конца зимы.

Девушки любят носить леггинсы зимой благодаря минималистичному и простому крою, пишет 24 Канал. В общем леггинсы привыкли носить для различных занятий спортом, впрочем этот вид "штанов" уже давно отошел от спортивной эстетики.

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Леггинсы – модная вещь на зиму 2024/25

Тренд на активное ношение леггинсов возродился несколько лет назад, хоть до того, они считались антитрендовыми, поскольку были модными еще в нулевых годах. Модницы любят эту вещь благодаря тому, что с леггинсами можно повторить множество интересных идей и стилизаций. Теперь в продаже есть не только тонкие леггинсы, но и с утеплением, которые идеально подойдут на зимнюю пору.

Популярными сейчас считаются классические черные леггинсы, без каких-либо принтов и украшений. Их базовость помогает стать идеальной основой для нарядов любого стиля – романтического или кэжуального.

Леггинсы прекрасно стилизуются со свитерами в разных цветах и сапогами челси или уггами, с рубашками, блузами, жакетами и ковбойками на каблуках или изысканной жокейской обуви.

Такой низ к нашим образам является частью стиля Old Money. Вместе с ними можно создавать эффектные аутфиты с добавлением базовых гольфов, блейзеров с сочетанием сапог до колен. Кроме того, можно добавлять гламура благодаря остроносой обуви на каблуках.



Стильные образы с леггинсами / Фото Pinterest



Интересные образы с леггинсами / Фото Pinterest



Стильные образы с леггинсами / Фото Pinterest



Интересные образы с леггинсами / Фото Pinterest



Стильные образы с леггинсами / Фото Pinterest

Чтобы создать интересный аутфит – стилизуйте леггинсы с яркими свитерами, лонгсливами и кардиганами. Для того, чтобы добавить роскоши такому простому наряду, сочетайте черные леггинсы с нарядом в тон, создавая монохромный look.

Леггинсы – это лучшее капиталовложение для зимнего гардероба, поскольку эта вещь является базовым элементом гардероба, которая красиво сочетается с любым нарядом – от безупречных блуз из атласного материала до спортивного худи.