Любимый маникюр Хейли Бибер снова в моде: не пропустите тренд весны 2025

В моду возвращается любимый маникюр Хейли Бибер. Он был настоящим хитом еще буквально несколько лет назад.

Сейчас в моде снова будут "glazed doughnut nails" или их еще называют глазированные ногти, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр стоит сделать сейчас

Глазированными эти ногти называют не зря. Ведь визуально они напоминают глазурь на поверхности пончиков.

Впервые огромную популярность этот дизайн на ногтях получил перед Met Gala 2022. Тогда нейл-мастер Зола Ганзорайт сделала именно такой маникюр для Хейли Бибер.

Эти ногти выглядят очень интересно и одновременно сдержанно. Глазурованное покрытие сверкает на солнце, переливаясь разными цветами.

Недавно Хейли снова появилась с такими маникюром. В частности, его можно хорошо рассмотреть на ее фото с сыном.