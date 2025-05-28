Лунный календарь стрижек на июнь: лучшие дни для посещения парикмахерской

Большинство людей решается на смену образа только после того, как выберет правильный день по лунному календарю. От удачного дня зависит не только состояние волос, но определенное положительное влияние на жизнь.

Идеально подобранный день для стрижки способен улучшить эмоциональное состояние, привлечь положительные эмоции и восстановить состояние волос, пишет 24 Канал. На все это влияют фазы, которые каждой Луны разные.

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По лунному календарю на июнь 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить в такой последовательности:

Растущая Луна – с 1 по 13 июня;

– с 1 по 13 июня; Полнолуние – 14 июня;

– 14 июня; Убывающая Луна – с 15 по 28 июня;

– с 15 по 28 июня; Новая Луна – с 29 по 30 июня.

С учетом особенностей влияния Луны на судьбу и состояние человека, предлагаем узнать, в какие именно дни стоит стричь волосы.

1 июня – этого дня удачным выбором будет оригинальная и экстравагантная стрижка.

2 июня – дата неблагоприятна для любых манипуляций с волосами.

3 июня – от экспериментальных стрижек стоит отказаться.

4 июня – после стрижки в этот день волосы будут расти медленно.

5 июня – день благоприятен для разнообразных изменений вашего имиджа. Можете не ограничиваться только стрижкой, окрашивание в другой цвет также будет уместным.

6 июня – новая прическа принесет финансовые проблемы.

7 июня – если вы страдаете от ломкости и сухости волос, то сделайте сегодня оздоровительные процедуры.

8 июня – в этот день рекомендовано делать короткие стрижки.

9 июня – трендовая стрижка поможет вам привлечь к себе взгляды окружающих и получить комплименты от противоположного пола.

10 июня – лучший день для стрижки. После нее волосы еще долго будут сохранять блестящий вид и послушно ложиться в любую прическу.

11 июня – от стрижек стоит воздержаться в этот день.

12 июня – в этот день можно менять имидж. Если сделать стильную стрижку сегодня, то волосы будут расти быстро.

13 июня – отличный день для стрижки или окрашивания волос.

14 июня – не стоит в этот день посещать парикмахерскую, поскольку это не принесет хороших результатов.

15 июня – стрижка в этот день поможет вашим локонам иметь здоровый и блестящий вид.

16 июня – энергетика дня идеально подходит для кардинальных изменений. Сделайте стрижку, на которую давно не решались.

17 июня – экспериментируйте с цветом волос, а радикальных решений относительно длины волос принимать не рекомендуется.

18 июня – если постричься сегодня, то волосы будут отрастать медленно, но эффект после стрижки сохранится надолго.

19 июня – дата подходит для экспериментов с волосами. Минимальное изменение длины привлечет финансовые блага в вашу жизнь.

20 июня – в этот день рекомендовано делать трендовую стрижку, которая улучшит ваше настроение.

21 июня – можете довериться мастеру в этот день и сменить имидж.

22 июня – не лучший день для стрижки, поэтому от смены образа лучше отказаться.

23 июня – стрижка приведет к приятным и позитивным событиям в жизни.

24 июня – отличный день для посещения парикмахерской.

25 июня – астрологи не советуют стричь, или красить волосы в этот день.

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26 июня – хороший день для стрижки, если вас беспокоит ломкость волос.

27 июня – изменения во внешнем виде приведут к восстановлению сильной жизненной энергии и помогут стабилизировать отношения в семье.

28 июня – сегодня стричься нельзя. Астрологи уверяют, что энергетика дня тяжелая, а нарушение любой стабильности в жизни будет иметь негативные последствия.

29 июня – день нейтральный для стрижки.

30 июня – можно немного укоротить длину, но с более серьезными экспериментами нужно быть осторожными.