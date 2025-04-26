Лунный календарь красоты на май: в какие дни можно делать косметические процедуры

Благодаря лунному календарю красоты можно определить идеальные дни для стрижки волос, похода к косметологу, решить в какие дни записаться на ногти, ресницы или брови. Чтобы выбрать для себя лучшую дату для beauty-процедур, рекомендуем обратить внимание на фазы Луны.

От фаз Луны зависит немало событий в вашей жизни, пишет 24 Канал. Лунный календарь поможет спланировать немало процедур, которые пройдут удачно и оставят вас довольными.

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Именно благодаря лунному календарю можно определить, как именно будут расти волосы и ногти, насколько они будут крепкими и здоровыми и в каком состоянии будет кожа. Чтобы выбрать лучшие дни, советуем выбрать удачные дни для посещения мастера.

Лунный календарь красоты на май

Мы определили лучшие дни для всех возможных процедур – маникюра, педикюра, похода к парикмахеру или косметологу. Выбирайте такие дни по фазе Луны, чтобы убедиться в том, что они принесут вам положительные эмоции.

Есть плохие дни для проведения косметических процедур, которые приведут к негативным последствиям. К примеру, волосы могут начать быстро сечься, потеряют блеск, а стрижка не подойдет к лицу. Чтобы не привести это все к негативным последствиям, надо понимать, какие дни являются удачными и обратить внимание на фазы Луны в апреле.

Растущая Луна : 1 – 3 мая и 5 – 11 мая;

: 1 – 3 мая и 5 – 11 мая; Полнолуние : 12 мая;

: 12 мая; Убывающая Луна : 13 – 19 мая и 21 – 26 мая;

: 13 – 19 мая и 21 – 26 мая; Новолуние: 27 мая.

Удачные дни для косметических процедур в мае

Когда Луна находится в Новолунии или Полнолунии, то стоит отказаться от любых косметических процедур. Стоит делать запись к мастерам в период, когда Луна будет расти. Правильные дни улучшат состояние волос, ногтей и кожи. Правильно выбранный день поможет сохранить красоту ногтей, волос и кожи длительное время.

Окрашивание волос: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28, 31 мая

Стрижка волос: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 27 мая

Маникюр: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29 мая

Педикюр: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29 мая

Окрашивание бровей:, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28 0 31 мая

Ламинирование ресниц:, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 28 0 31 мая

Поход к косметологу: 4, 5, 10, 11, 16, 17, 22, 23, 28, 29 мая

Эти дни являются лучшими для косметических процедур, поэтому точно пойдут вам на пользу. Чтобы понять, в какой день стоит стричь волосы, а когда от похода к парикмахеру надо отказаться, советуем посмотреть наш календарь стрижек на май.