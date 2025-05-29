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Lady Советы для Lady Будьте внимательны: в эти дни июня категорически нельзя ничего покупать
29 мая, 22:10
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Будьте внимательны: в эти дни июня категорически нельзя ничего покупать

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Неудачными днями для покупок в июне 2025 года являются 12-18 и 25 июня из-за убывающей Луны и Новолуния соответственно.
  • Удачными днями для покупок являются 1-10 июня, 26-30 июня.

По наблюдениям многих людей, фазы Луны могут сильно повлиять на жизнь. В том числе и на результаты шопинга.

Есть дни, когда по лунному календарю не стоит делать покупки. Если не придерживаться этих рекомендаций, есть большая вероятность, что приобретения будут неудачными, пишет 24 Канал.

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В какие дни не стоит делать покупки в июне 2025 года

Астрологи считают, что неудачным временем для покупок в июне является:

  • Убывающая Луна – 12 – 18 июня – дни, когда шопинга нужно полностью избегать. Это период, во время которого покупки будут даваться тяжело, а приобретенные вещи с большой вероятностью будут неудачными.
  • Новая Луна – 25 июня – неудачный день для покупок. Все, что вы приобретете в это время, скорее всего, прослужит недолго.


В какие дни можно делать крупные приобретения в июне / Фото Pexels

Когда в июне нужно делать покупки

Покупки в эти фазы месяца будут наиболее удачными:

  • Растущая Луна – 1 – 10 июня, 26 – 30 июня – лучшее время для того, чтобы делать покупки. Все приобретенные в это время вещи гарантированно долго прослужат.
  • Полнолуние – 11 июня – хорошее время, чтобы покупать что-то небольшое. В то же время от крупных приобретений в этот день все же стоит воздержаться, вероятнее всего, они будут неудачными.