Будьте внимательны: в эти дни июня категорически нельзя ничего покупать

По наблюдениям многих людей, фазы Луны могут сильно повлиять на жизнь. В том числе и на результаты шопинга.

Есть дни, когда по лунному календарю не стоит делать покупки. Если не придерживаться этих рекомендаций, есть большая вероятность, что приобретения будут неудачными, пишет 24 Канал.

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В какие дни не стоит делать покупки в июне 2025 года

Астрологи считают, что неудачным временем для покупок в июне является:

Убывающая Луна – 12 – 18 июня – дни, когда шопинга нужно полностью избегать. Это период, во время которого покупки будут даваться тяжело, а приобретенные вещи с большой вероятностью будут неудачными.

– 12 – 18 июня – дни, когда шопинга нужно полностью избегать. Это период, во время которого покупки будут даваться тяжело, а приобретенные вещи с большой вероятностью будут неудачными. Новая Луна – 25 июня – неудачный день для покупок. Все, что вы приобретете в это время, скорее всего, прослужит недолго.



В какие дни можно делать крупные приобретения в июне / Фото Pexels

Когда в июне нужно делать покупки

Покупки в эти фазы месяца будут наиболее удачными: