Календарь покупок на апрель 2025: в какие дни нельзя ходить на шопинг

Фазы Луны влияют на жизнь людей, поэтому существует календарь, который помогает определить дни, когда лучше делать покупки, а когда от них отказаться. В правильные дни покупки принесут удовольствие, если же их сделать в неправильное время, то они быстро уничтожатся и не принесут никакой пользы.

Чтобы покупка была удачной, надо обратиться к лунному календарю на апрель, пишет 24 Канал.

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По лунному календарю на апрель 2025 года циклическая фаза Луны будет проходить вот в такой последовательности:

Растущая Луна : 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля;

: 1 – 12 апреля, 29 – 30 апреля; Полнолуние – 13 апреля;

– 13 апреля; Убывающая Луна : 14 – 27 апреля;

: 14 – 27 апреля; Новолуние – 28 апреля.

Благоприятные фазы Луны для покупок

Учитывая даты этого календаря, надо понимать, как фазы Луны работают на покупки. Есть период, когда охотно можно тратить деньги на одежду, товары для дома, технику и т.д., а есть даты, когда от покупок надо отказаться, потому что они только огорчат, а не принесут радости.

Растущая Луна является лучшим периодом для покупок. В это время можно покупать что-то для себя, на подарок, вкладываться в дорогую покупку. Любые приобретения в период, когда Луна растет будут удачными.



Календарь покупок на апрель / Фото Pexels

У Полнолуние астрологи советуют избегать дорогих покупок, поэтому их лучше отложить на потом.

Нельзя делать никаких импульсивных покупок в Убывающую Луну, потому что приобретенные вещи уже через несколько дней вам будут казаться лишними.

Также не стоит делать никаких покупок в период, когда Луна находится в Новолунии. После траты средств на дорогие вещи, придется еще длительное время их накапливать, потому что новые деньги уже не так легко будут к вам возвращаться.

Если же вы следите за лунным календарем, то советуем узнать о список дней, которые подходят и не подходят для осуществления планов и целей.