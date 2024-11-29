Когда в декабре 2024 года надо сменить прическу, а в какие дни –нельзя: лунный календарь стрижек

Уже длительное время многие люди планируют свой поход к парикмахеру обращаясь к лунному календарю стрижек. Благодаря ему можно определить удачные и неудачные дни для манипуляций с волосами и понять, в какой день можно сменить прическу, а когда от похода к парикмахеру надо воздержаться.

От того, какими вы будете успешными и как будет везти вам во многих делах, зависит время и период стрижки, пишет 24 Канал. Лунный календарь поможет выбрать день, который принесет в будущем положительные эмоции и обойти день, стрижка после которого может привлечь в жизнь неурядицы.

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Астрологи уже давно говорят, что лунный календарь стрижек имеет заметное влияние на жизнь человека, поэтому к нему надо прислушиваться.

По лунному календарю на декабрь 2024 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 1 и 31 декабря;

– 1 и 31 декабря; Растущая Луна – со 2 по 14 декабря;

– со 2 по 14 декабря; Полнолуние – 15 декабря;

– 15 декабря; Убывающая Луна – с 16 по 30 декабря.

Если учесть особенности влияния Луны, то можно определить свою судьбу и изменить настроение и состояние. Для этого обратитесь к советам, которые подскажут вам лучшее время для стрижки и окрашивания волос.

1 декабря – неблагополучный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру может привести к ссорам.

2 декабря – новая прическа подарит волосам идеальный вид. После стрижки они станут блестящими, густыми и здоровыми.

3 декабря – стрижка в этот день приведет к дискомфорту. Лучше отложить поход к парикмахеру.

4 декабря – день очень благоприятный для стрижки, волосы будут расти быстро.

5 декабря – в этот день лучше избежать стрижки волос, поскольку после нее в вашей жизни начнутся неурядицы.

6 декабря – стрижка положительно скажется на вашей интуиции, однако волосы станут менее послушными.

7 декабря – смена имиджа принесет множество негативных эмоций. В этот день волосы лучше не трогать.

8 декабря – неудачный день для стрижки волос. После посещения парикмахера вас могут ожидать проблемы.

9 декабря – В этот день любые манипуляции с волосами пойдут на пользу. После стрижки они станут блестящими и густыми.

10 декабря – воздержитесь от похода к парикмахеру, поскольку стрижка усилит тревожность.

11 декабря – стрижка привлечет внимание окружающих. По словам астрологов, после смены прически одиноким девушкам удастся встретить свою вторую половинку.

12 декабря – идеальное время для стрижки волос и смены прически. Результат будет впечатляющим.

13 декабря – день не слишком удачный для стрижки, отложите поход к парикмахеру.

14 декабря – этого дня надо воздержаться от стрижки, поскольку стрижка длины волос может привести к потере друзей.

15 декабря – стрижка в этот день принесет вам энергию и достаток.

16 декабря – смена прически в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизнь успех.

17 декабря – стрижка и окрашивание волос сделает вас более успешными и трудолюбивыми.

18 декабря – новая прическа в этот день получится идеальной и непременно поднимет настроение.

19 декабря – наиболее популярный день для манипуляции с волосами. После стрижки волосы начнут скоро расти.

20 декабря – этого дня лучше избежать любых манипуляций с волосами, поскольку результат вас разочарует.

21 декабря – в этот день лучше избежать стрижки, ведь вы можете лишиться энергии и потеряете силы.

22 декабря – удачный день для стрижки волос, волосы будут отрастать быстро и долгое время оставаться здоровыми.

23 декабря – стрижка в этот день поможет решить личные вопросы, которые беспокоят. Смена имиджа придаст новых сил для дальнейших планов и работы.

24 декабря – замечательный день для стрижки волос. После посещения парикмахера улучшится здоровье, а вы будете излучать свежесть и бодрость.

25 декабря – стрижка в этот день раскроет ваши скрытые таланты и позволит наладить отношения с руководством.

26 декабря – не стоит стричь волосы именно в этот день, ведь можете привлечь к себе постоянную усталость и плохое настроение.

27 декабря – если в этот день посетить парикмахера, то улучшится внешний вид и увеличится респектабельность.

28 декабря – удачный день для стрижки волос. Поход к парикмахеру даст вам вдохновение и силы для многих дел.

29 декабря – если подстричь волосы в этот день, то в вашу жизнь придет финансовое богатство и материальная стабильность.

30 декабря – чтобы не привлечь в свою жизнь невзгоды, категорически запрещается стричься.

31 декабря – стричь волосы не желательно, ведь они будут непослушными и ломкими.