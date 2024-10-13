Вечерний макияж на Новый год 2025: подборка лучших вариантов

Новогодний образ невозможно представить без красивого макияжа. Он едва ли не главная изюминка вечера, поскольку способен дополнить образ. Новый год – отличная возможность прибегнуть к экспериментам и попробовать совместить интересные техники различных оттенков теней и помады.

В новогоднюю ночь даже стоит пробовать что-то новое и смелое, демонстрируя уже с первого дня года свою готовность к изменениям и перевоплощениям, пишет Viva. Готовясь к Новому году 2025, советуем сделать красивый макияж со стрелками, с добавлением блесток и стразов или нарисовать невероятные smoky eyes, которые подчеркнут взгляд.

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Чтобы понять, какой макияж стоит делать в новогоднюю ночь – воспользуйтесь нашей подсказкой, которая поможет идеально завершить образ.

Монохромный макияж

Попробуйте создать макияж одной палитры оттенка губ и глаз. Монохромный вариант макияжа идеально смотрится для новогоднего макияжа. Модный мономакияж состоит из бежевых и розовых оттенков, впрочем можно добавить яркого красного или лавандового цвета.

Лучше всего макияж делать под цвет наряда. Выглядеть тогда ваш образ будет не только гармонично, но и эффектно и стильно.



Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж в арабском стиле

Попробуйте в новогоднюю ночь сделать насыщенный макияж с ярким акцентом на глазах, который считается одним из самых популярных вариантов. Для арабского макияжа используют большое количество косметики, которая маскирует все неровности и недостатки лица.

Новогодний макияж в этом стиле состоит из smoky eyes, комбинированных стрелок и густых наращенных ресниц. Для губ используют нейтральные нюдовые оттенки помады.



Эффектный макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж с длинными стрелками

Лисий взгляд всегда выглядит невероятно проницательно и эффектно. Длинная стрелка всегда остается в моде и завершит любой новогодний макияж. Изящные удлиненные стрелки прекрасно смотрятся и без теней, впрочем перламутровые или золотистые тени подойдут идеально.



Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж в стиле нюд

Естественный макияж всегда будет в тренде, поэтому выбирайте нюдовые тона для создания макияжа. Нежный нюдовый макияж будет прекрасно смотреться со слегка растушеванной классической стрелкой.



Эффектный макияж на Новый год 2025 / Фото Viva

Макияж со стразами

Блестки или глиттер добавляют макияжу особого, роскошного эффекта. Такой макияж в новогоднюю ночь выглядит довольно эффектно и неповторимо, поэтому экспериментируйте и создавайте что-то интересное для себя.



Красивый макияж на Новый год 2025 / Фото Viva