Вспомнил о замке и смерти: австралийский мальчик считает себя перевоплощением принцессы Дианы

Билли Кэмпбелл, сын австралийского телеведущего Дэвида Кэмпбелла, утверждает, что он принцесса Диана. Когда ему было два года он начал вспоминать некоторые ее воспоминания.

Что рассказывает мальчик и почему он убежден, что является перевоплощением умершей еще в 1997 году принцессы Уэльской Дианы, читайте дальше.

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Почему маленький мальчик считает себя принцессой Дианой

Маленький мальчик шокировал свою семью, заявив, что он реинкарнация принцессы Дианы. Билли осознал это, увидев фотографию королевской особы.

Отец ребенка, Дэвид Кэмпбелл, рассказывает, что сын начал называть себя Леди Ди, когда ему было два года. Это началось, когда его жене Лизе прислали открытку с Дианой и Билли ее увидел.

Смотрите! Это я, когда я была принцессой,

– сказал тогда мальчик, указывая на снимок.

Его родители добавляют, что еще более странным было то, что Билли, казалось, также знал о принце Уильяме и принце Гарри. Дэвид вспоминает, что его сын начал говорить о "двух своих мальчиках".

Когда его спросили, какие мальчики, он ответил, что его сыновья,

– рассказывает мужчина.

Однако это были еще не все неожиданности. Дэвид делится, что его сын сказал их шотландскому другу, что он Диана, и объяснил, что "он ходил в замок в той стране чудес". Билли утверждал, что на замке был единорог и сказал, что он называется Балморал.

Единорог – национальное животное Шотландии, и на стенах того замка есть единороги. Откуда он это знает?,

– удивлялся отец мальчика.

В то же время самый жуткий момент наступил, когда Билли вспомнил о смерти Дианы в Париже в 1997 году. После того, как ему показали другое ее фото, он сказал: "Однажды зазвучали сирены, и я больше не была принцессой".

Родители мальчика не понимают, как он может знать об этом. Они до сих пор не уверены, действительно ли мальчик может быть перевоплощением принцессы и не знают, будет ли он когда-то еще говорить об этих воспоминаниях, особенно во взрослом возрасте.