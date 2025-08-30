Укр Рус
30 августа, 10:00
2

Для старшеклассниц и не только: 3 лучшие идеи маникюра на 1 сентября

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Предлагается 3 идеи маникюра на 1 сентября: "rosewater", французский маникюр и коричневый.
  • Также можно сделать трендовый маникюр в горошек. Просто стилизовать его под школьные правила.

Накануне 1 сентября пора подумать не только о школьном гардеробе, но и о маникюре. Именно этот штрих становится финальным в образе.

Безупречный маникюр украсит праздник, и сделает его особенно памятным событием для многих выпускниц, учителей, и мам. В контексте школьного маникюра стоит акцентировать на сдержанных дизайнах, именно такими делится 24 Канал.

Какой маникюр сделать на 1 сентября?

  • Маникюр "rosewater"

Ногти цвета розовой воды, которые также называют "маникюром без маникюра", предлагают изысканный вид без потребности в ярких цветах или чрезмерных украшениях. Этот дизайн отличается мягкими оттенками, включая бледно-розовый, красноватый и сиреневый, которые можно дополнить блестками.


Маникюр "rosewater" – удачная идея на 1 сентября / Фото Pinterest

  • Французский маникюр

Это вечная классика, которая продолжает удерживать свое место в мире нейл-трендов, несмотря на сезонные изменения. В этом году возвращение тонкого френча привлекает внимание особенно среди школьниц, которые выбирают этот элегантный дизайн для своих ногтей.


Французский маникюр всегда в тренде / Фото Pinterest

  • Коричневый

Если ваше учебное заведение не запрещает ярких и темных оттенков на ногтях – выберите шоколадно-коричневый или молочный шоколад. Это цвета "вне времени", которые всегда выглядят роскошно, особенно на коротких ногтях.


Идеальный маникюр на осень – коричневые оттенки / Фото Pinterest

Какой маникюр главный тренд сезона?

Стилизовать на 1 сентября можно и самый трендовый дизайн этого лета – маникюр в горошек. Игривый ретро-дизайн, появившийся в 1960-х годах, обрел новую жизнь в современном нейл-арте.

Дизайн предполагает ногтевую основу любого цвета, украшенную горошком, который можно располагать в разных местах и цветовых гаммах.

