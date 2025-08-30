Для старшеклассниц и не только: 3 лучшие идеи маникюра на 1 сентября
- Предлагается 3 идеи маникюра на 1 сентября: "rosewater", французский маникюр и коричневый.
- Также можно сделать трендовый маникюр в горошек. Просто стилизовать его под школьные правила.
Накануне 1 сентября пора подумать не только о школьном гардеробе, но и о маникюре. Именно этот штрих становится финальным в образе.
Безупречный маникюр украсит праздник, и сделает его особенно памятным событием для многих выпускниц, учителей, и мам. В контексте школьного маникюра стоит акцентировать на сдержанных дизайнах, именно такими делится 24 Канал.
Какой маникюр сделать на 1 сентября?
- Маникюр "rosewater"
Ногти цвета розовой воды, которые также называют "маникюром без маникюра", предлагают изысканный вид без потребности в ярких цветах или чрезмерных украшениях. Этот дизайн отличается мягкими оттенками, включая бледно-розовый, красноватый и сиреневый, которые можно дополнить блестками.
Маникюр "rosewater" – удачная идея на 1 сентября / Фото Pinterest
- Французский маникюр
Это вечная классика, которая продолжает удерживать свое место в мире нейл-трендов, несмотря на сезонные изменения. В этом году возвращение тонкого френча привлекает внимание особенно среди школьниц, которые выбирают этот элегантный дизайн для своих ногтей.
Французский маникюр всегда в тренде / Фото Pinterest
- Коричневый
Если ваше учебное заведение не запрещает ярких и темных оттенков на ногтях – выберите шоколадно-коричневый или молочный шоколад. Это цвета "вне времени", которые всегда выглядят роскошно, особенно на коротких ногтях.
Идеальный маникюр на осень – коричневые оттенки / Фото Pinterest
Какой маникюр главный тренд сезона?
Стилизовать на 1 сентября можно и самый трендовый дизайн этого лета – маникюр в горошек. Игривый ретро-дизайн, появившийся в 1960-х годах, обрел новую жизнь в современном нейл-арте.
Дизайн предполагает ногтевую основу любого цвета, украшенную горошком, который можно располагать в разных местах и цветовых гаммах.
