Напередодні 1 вересня час подумати не лише про шкільний гардероб, а й про манікюр. Саме цей штрих стає фінальним в образі.

Бездоганний манікюр прикрасить свято, й зробить його особливо пам'ятною подією для багатьох випускниць, вчителів, й матусь. В контексті шкільного манікюру варто акцентувати на стриманих дизайнах, саме такими ділиться 24 Канал.

Читайте також Виглядає не тільки красиво, а й дорого: найелегантніший манікюр усіх часів

Який манікюр зробити на 1 вересня?

Манікюр "rosewater"

Нігті кольору рожевої води, які також називають "манікюром без манікюру", пропонують вишуканий вигляд без потреби в яскравих кольорах або надмірних прикрасах. Цей дизайн вирізняється м'якими відтінками, включаючи блідо-рожевий, червонуватий і бузковий, які можна доповнити блискітками.



Манікюр "rosewater" – вдала ідея на 1 вересня / Фото Pinterest

Французький манікюр

Це вічна класика, яка продовжує утримувати своє місце у світі нейл-трендів, попри сезонні зміни. Цього року повернення тонкого френча привертає увагу особливо серед школярок, які обирають цей елегантний дизайн для своїх нігтів.



Французький манікюр завжди в тренді / Фото Pinterest

Коричневий

Якщо ваш навчальний заклад не забороняє яскравих та темних відтінків на нігтях – оберіть шоколадно-коричневий або молочний шоколад. Це кольори "поза часом", які завжди виглядають розкішно, особливо на коротких нігтях.



Ідеальний манікюр на осінь – коричневі відтінки / Фото Pinterest

Який манікюр головний тренд сезону?

Стилізувати на 1 вересня можна і найтрендовіший дизайн цього літа – манікюр в горошок. Грайливий ретро-дизайн, що з'явився у 1960-х роках, знайшов нове життя в сучасному нейл-арті.

Дизайн передбачає нігтьову основу будь-якого кольору, прикрашену горошком, який можна розташовувати в різних місцях і колірних гамах.