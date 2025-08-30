Для старшокласниць і не тільки: 3 найкращі ідеї манікюру на 1 вересня
- Пропонується 3 ідеї манікюру на 1 вересня: "rosewater", французький манікюр та коричневий.
- Також можна зробити трендовий манікюр в горошок. Просто стилізувати його під шкільні правила.
Напередодні 1 вересня час подумати не лише про шкільний гардероб, а й про манікюр. Саме цей штрих стає фінальним в образі.
Бездоганний манікюр прикрасить свято, й зробить його особливо пам'ятною подією для багатьох випускниць, вчителів, й матусь. В контексті шкільного манікюру варто акцентувати на стриманих дизайнах, саме такими ділиться 24 Канал.
Який манікюр зробити на 1 вересня?
- Манікюр "rosewater"
Нігті кольору рожевої води, які також називають "манікюром без манікюру", пропонують вишуканий вигляд без потреби в яскравих кольорах або надмірних прикрасах. Цей дизайн вирізняється м'якими відтінками, включаючи блідо-рожевий, червонуватий і бузковий, які можна доповнити блискітками.
Манікюр "rosewater" – вдала ідея на 1 вересня / Фото Pinterest
- Французький манікюр
Це вічна класика, яка продовжує утримувати своє місце у світі нейл-трендів, попри сезонні зміни. Цього року повернення тонкого френча привертає увагу особливо серед школярок, які обирають цей елегантний дизайн для своїх нігтів.
Французький манікюр завжди в тренді / Фото Pinterest
- Коричневий
Якщо ваш навчальний заклад не забороняє яскравих та темних відтінків на нігтях – оберіть шоколадно-коричневий або молочний шоколад. Це кольори "поза часом", які завжди виглядають розкішно, особливо на коротких нігтях.
Ідеальний манікюр на осінь – коричневі відтінки / Фото Pinterest
Який манікюр головний тренд сезону?
Стилізувати на 1 вересня можна і найтрендовіший дизайн цього літа – манікюр в горошок. Грайливий ретро-дизайн, що з'явився у 1960-х роках, знайшов нове життя в сучасному нейл-арті.
Дизайн передбачає нігтьову основу будь-якого кольору, прикрашену горошком, який можна розташовувати в різних місцях і колірних гамах.
