Какой маникюр делать женщинам после 50 лет: цвета, которые сделают руки моложе

Мы уже знакомы с тем, что есть определенная одежда, которая позволяет старшим женщинам выглядеть моложе. Это же касается и лака на руках. Эксперты собрали несколько цветов, которые лучше всего подходят на ногтях старших женщин.

Первое, что надо знать, то это то, что однотонное покрытие лака всегда будет выглядеть гораздо элегантнее, чем странные узоры или необычные дизайны, пишет Lady 24.

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Чтобы выглядеть совершенно, женщинам очень важно заботиться за собой. Впрочем после 50 лет кожа выглядит заметно сморщенной, а возраст могут выдавать вены. Для того, чтобы руки имели более молодой вид, советуем красить их несколькими цветами.

Красный

Не бойтесь в старшем возрасте носить красный маникюр. Классический оттенок подходит всем, а в 50-летнем или еще старшем возрасте только подчеркнет то, что вы современная и хотите иметь стильный и модный вид. Яркий оттенок отвлекает внимание от любых пятен на коже.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Бордовый

Этой осенью бордовый цвет является чрезвычайно популярным в одежде, поэтому его можно заменить, если не хотите очень яркий красный маникюр. Однако этот цвет подчеркивает худобу рук, поэтому женщинам с худыми пальцами стоит быть осторожными.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Белый

Если вы правильно ухаживаете за руками, то попробуйте сделать белый или молочный маникюр. Он выглядит дорого, с определенной ноткой шика, поэтому идеально подойдет для женщин старшего возраста.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Нейтральный оттенок

Бесцветные ногти или с легким нюдовым оттенком всегда будут в моде – или для молодых девушек, или для старших женщин. Такой маникюр прекрасно подойдет под любой образ. Также можете сделать нежный французский маникюр, который является классикой.



Маникюр, который подходит для старших / Фото Pinterest

Кроме маникюра, женщинам старшего возраста стоит тщательно ухаживать за ногтями: делать питательные ванночки, смазывать кремом и убирать или мыть посуду в резиновых перчатках, чтобы химические вещества не имели пагубного влияния на кожу.