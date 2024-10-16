Тренды маникюра на 2025 год: какие дизайны и цвета будут в моде

Накануне нового сезона, модные эксперты прогнозируют тенденции, касающиеся нарядов, аксессуаров, макияжа, причесок или маникюра. Nail-специалисты уже успели определить, какие именно тренды маникюра будут преобладать в 2025 году.

Мода на маникюр немного постоянна и не меняется так быстро, как сезонные наряды и обувь, пишет Lady 24. Но если вам интересно, какой же маникюр будет модным в 2025 году, то рассказываем о нескольких самых популярных направлениях.

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Минимализм и естественность

В новом году в моде будет оставаться классика – классическая форма ногтей с нюдовыми оттенками, который будет максимально напоминать естественный цвет ногтей. В тренде будет бежевый, кремовый или светло-розовый цвет.

Металлик

В 2025 году в моду войдут ногти оттенка металлик, который будет иметь скорее жемчужный эффект. Эти ногти должны напоминать технику втирку и сверкать на солнце.

Французский маникюр

Классический френч останется в моде, впрочем вместо белых луночек, можете попробовать другой цвет – красный или черный. Такой французский маникюр будет выглядеть несколько необычно, но достаточно свежо.

Омбре

2025 год пройдет под эгидой Зеленой Змеи, чешуя которой переливается на свету, поэтому в мире маникюра в моду войдет омбре или градиент с плавными переходами оттенка один к другому.

Ногти без покрытия

Есть немало девушек, которые любят естественный вид ногтей, не покрывая его никаким лаком. В 2025 году возрастет тенденция на такой маникюр, который будет приобретать со временем все большую популярность. Девушки будут носить базовую форму ногтей, для которой нужна лишь чистка и максимум – прозрачное покрытие лаком.

Змеиный принт

С нового года в моду войдет змеиный принт, который будет напоминать чешую хозяйки года. Такой оригинальный и смелый дизайн могут добавить вашему маникюру неповторимости.

Всего в 2025 году в моде будет минимализм, классические техники (френч, омбре) и креативные вариации – жемчужный маникюр или узор кожи змеи. Любой из этого маникюра сможет завершить образ и добавить ему выразительности.