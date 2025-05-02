Маникюр, который вы должны сделать уже этим летом: он выглядит безупречно

Сейчас в моде разные виды маникюра. Тенденции 2025 можно описать как – стремление к индивидуальности, поэтому в тренде абсолютно полярные дизайны.

Многие звезды в этом году отказались от длинных ногтей и начали отдавать предпочтение коротким. Сместился и фокус с ярких дизайнов на натуральность, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какой маникюр на короткие ногти сейчас в моде

Натуральный оттенок

Покрытие, которое выглядит как будто нет никакого покрытия – настоящий хит 2025 года. Именно такой вид маникюра можно было заметить у многих звезд на Оскаре.

Винный

Темные оттенки красного всегда выглядят очень страстно, благородно и таинственно. Это идеальный вариант маникюра для уверенных в себе женщин.

Шоколадный френч

Френч можно сделать гораздо интереснее. Просто измените колористику в таком дизайне. Сделайте основу темной, а полоску – светлой. Главное, чтобы эти оттенки сочетались между собой.

Звездное сияние

Маникюр со звездами может выглядеть по-настоящему сказочно. Чтобы добавить изюминку в этот дизайн, используйте контрастные цвета.

Если вы предпочитаете более сдержанный маникюр, выбирайте родственные цвета. Таким образом ноготки хоть и будут иметь необычный дизайн, однако он не будет слишком ярким.

Лайфхак! Вместо рисунков ногти можно украсить объемными фигурками.