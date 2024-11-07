Какой маникюр сделать на Новый год 2025: невероятные идеи, которые вам понравятся

Готовясь к Новому году, важно подобрать соответствующий наряд, прическу и макияж и не забыть о маникюре. До главного праздника года еще есть немного времени на подготовку, поэтому советуем вдохновиться интересными идеями, которые вы сможете воплотить в реальность уже в декабре.

Без красивого маникюра на Новый год не обойтись, поэтому выбирая праздничный дизайн стоит опираться на несколько основных фактов, пишет 24 Канал. Сначала надо определиться с образом, который вы примеряете в новогоднюю ночь, а потом уже подбирать под наряд маникюр.

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Nail-мастера имеют множество идей для праздничных дизайнов – это могут быть ногти с блестками, стразами, втирками, глиттером и тому подобное. Чтобы вам было легче найти что-то свое, предлагаем посмотреть популярную подборку новогоднего маникюра на 2025 год.

Если вам хочется добавить зимнего настроения своим ногтям, тогда рекомендуем нанести рисунки с зимними пейзажами, елкой, снеговиком, Сантой, оленями, снежинками или символом года – Зеленой Змеей.



Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Относительно хозяйки года, то змеиный маникюр будет особенно уместным. Чешуя змеи имеет прекрасный вид на ногтях, поэтому точно вам понравится.



Стильный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Невероятно эффектно выглядит маникюр на длинных миндалевидных ногтях, которые выглядят женственно и элегантно. Квадратные ногти, хоть и строго выглядят, впрочем дают больше "поля" для нанесения красивых зимних узоров.



Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Роскошный вид имеет серебристый и золотистый узор на ногтях. Если вы еще и верите в гороскоп, то по китайскому календарю, этот цвет сможет привлечь финансовое благополучие в следующем году.



Эффектный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Чтобы создать эффект дорогого маникюра, советуем сделать на ногтях втирку, которая особенно красиво смотрится на молочных ногтях, создавая переливание как жемчужинка.



Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

На Новый год не обойтись без классики, которая неизменна из года в год – френча. Он может быть на миндальных или квадратных ногтях. В обоих вариантах французский маникюр выглядит невероятно красиво.



Красивый маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Также можно подбирать маникюр под цвет наряда. Если хотите встречать Новый год в зеленом платье, нарисуйте ногти соответствующим цветом, а для красного платья подойдет красный маникюр.



Роскошный маникюр на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Важно только в новогоднюю ночь отказываться от черных цветов. Избегайте платьев, костюмов и комбинезонов в темных оттенках, соответственно от черного маникюра тоже советуем отказаться.