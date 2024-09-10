Как выглядит самый модный маникюр осени: его носит Марго Робби и Розалия

Если летом нам хочется добавить ярких и эффектных цветов в маникюре, то уже осенью на замену им приходят темные оттенки, кремовые текстуры или драматические цвета.

Даже мастера предлагают выбирать осенью теплые цвета серого, песочного, бордового, оливкового или синего оттенка. Часто мы вдохновляемся образами звезд для создания собственных аутфитов. Это же касается причесок, макияжа и даже маникюра.

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Для того, чтобы вы поняли, какой маникюр носят селебретиз, делимся тремя самыми популярными вариантами от звездных мастериц.

Фиалковый

Мастерица по маникюру Матея Новакович советует девушкам выбирать на осень пурпурно-фиолетовый цвет. Он насыщенный и яркий, поэтому еще немного будет напоминать летнюю пору. Он не слишком темный, однако хорошо подойдет к приглушенным оттенкам одежды и темной верхней одежды.



Сложный дизайн

Большинство из нас любят минимализм, впрочем сложные дизайны также встречаются. Этот вариант дизайна разработала украинская мастерица Оксана Завора, которая создавала маникюр для известной певицы Розалии.

Авангард

Любимый мастер по маникюру Дженнифер Лопес и Селены Гомес создал интересную лаконичную версию маникюра для Марго Робби. Если хотите повторить маникюр за актрисой, то такой референс достаточно легко воспроизвести в салоне.

Маникюр всегда является завершающим штрихом в образе, поэтому важно, чтобы он в первую очередь нравился вам и подходил вашим образам. Осенний маникюр должен больше напоминать классику и минимализм, однако если вы любите яркие цвета – то вполне можете их использовать. Главное – ориентироваться на свой вкус.