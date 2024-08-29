Стильно и нежно: 10 идеальных ногтей, которые подойдут на свадьбу

Выбрать наряд, чтобы быть гостем на свадьбе, задача не из легких. Однако еще сложнее определиться, какой маникюр сделать.

Звездный мастер Эль Герштейн, которая работает с такими знаменитостями как Блейк Лайвли и Дженнифер Лопес, поделилась идеями, какой маникюр можно сделать, если ты – гость на свадьбу.

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Идеи маникюра для гостей на свадьбе

Эль подчеркнула, что маникюр на свадьбу (так, это касается и гостей) должен быть нейтральным. Конечно, можно выбрать и не нюдовый цвет, но он должен быть пастельным.

Однако, это не означает, что маникюр должен быть сдержанным. Смело можно экспериментировать с различными блестками и эффектами хромированных ногтей. В частности, звездная мастерица рекомендует обратить внимание на следующие дизайны.

Жемчужные ногти

Дизайн с пудрой, который создает эффект жемчужины на ногтях, имеет очень милый вид, который идеально подходит к свадьбе. Пудру можно совместить с розовым или нюдовым оттенком. Кроме того, такой дизайн подойдет к разной одежде.

Элегантная асимметрия

Нюдовые ногти можно совместить с асимметричными волнами белого цвета. Такой дизайн имеет элегантный вид, а также – это идеальный способ поддержать невесту (если она не против).

Нейтральный "кошачий глаз"

Поклонницы дизайна "кошачий глаз" могут сделать такой маникюр и на свадьбу. Однако стоит выбирать нейтральные оттенки, чтобы дизайн сочетался с образом.

Baby Pink

Вы никогда не ошибетесь, выбрав светлый, нейтральный и "детский" розовый оттенок. Такой маникюр выглядит элегантно и изысканно.

Хромированные ногти

Хромированный дизайн выглядит стильно и празднично, но в то же время – не чрезмерный. Он будет эффектно отражать свет и вместе с тем – не будет привлекать лишнего внимания.

Золотые блестки

Для кого-то это может быть слишком, но золотые блестки на ногтях – это празднично и весело. Достаточно добавить немного блесток на кончик ногтя, чтобы иметь эффектный вид

Пастельный желтый

Пастельные цвета в целом является отличным вариантом для весенней или летней свадьбы. Однако безоговорочным фаворитом для звездного нейл-мастера является масляно-желтый.

Маникюр с цветами

Недавно Эль делала похожий цветочный дизайн для Блейк Лайвли перед премьерой фильма "Покинь, если любишь". Однако такой маникюр также станет идеальным вариантом для свадьбы.

Дизайн Moonlight

Недавно Эль делала такой дизайн для Дженифер Лопес, и он покорил ее сердце. Серебристый оттенок лака в сочетании с хромированным дизайном выглядит изысканно и подойдет к любому образу.

Классический нюд

Простой нюдовый маникюр – это шик и классика. Однако, если добавить несколько маленьких деталей, к примеру, серебристых точек, то на ногтях появится акцент, который дополнит образ.

Можно и повторять и другие дизайны, к примеру – французский маникюр. Главное, чтобы ногти изысканно сочетались с общим образом и не были слишком яркими.