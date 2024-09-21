Маша Ефросинина ошеломила образом в топе и трендовых брюках 2024 года

Популярная телеведущая Маша Ефросинина сделала новую фотосессию и поделилась с ней со своими подписчиками в инстаграме. Она примерила стильные вещи от украинских и итальянских брендов.

Маша Ефросинина – одна из самых стильных женщин шоу-бизнеса. Знаменитость умеет не только удивить красивыми образами на важных событиях, но и безупречно выглядит в повседневной жизни.

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Телеведущая постоянно занимается спортом, поэтому охотно подчеркивает свою фигуру. Недавно Ефросинина примерила новый look, который уже успела оценить ее 2-миллионная аудитория.

Красивый образ Маши Ефросининой

Знаменитость надела черный топ на широких бретелях с V-образным вырезом, который подчеркивал грудь. На низ Маша примерила трендовые брюки 2024 года – капри. Она выбрала для себя черный вариант на высокой посадке.

Образ телеведущей дополнили минималистичные босоножки на каблуках и кожаный бордовый жакет. Этот цвет в осеннюю пору является особенно популярным. Ефросинина зачесала волосы в пучок, подчеркнула глаза с помощью черных стрелок на веках и довершила аутфит золотыми украшениями – цепочкой и браслетом.

С чем носить трендовые брюки

Капри были в моде очень давно и долгое время считались антитрендовыми. Однако в этом году они вернулись в моду. Еще не все готовы примерить капри, поскольку не знают, с чем их можно сочетать, впрочем зауженные лосины или брюки ниже колен хорошо сочетаются с обувью на каблуках и элегантным верхом. С балетками и кроссовками капри лучше не носить.