Женщина создает патриотические худи, расписывая их Domestos: как выглядит эксклюзивная одежда

Эффектные вещи можно создать и с помощью обычных бытовых средств. Так, женщина создает патриотическую ручную роспись одежды обычным Domestos.

Такие вещи от мастерицы имеют бешеную популярность. Более того, расписанные худи и футболки часто заказывают и за рубежом.

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Ручная роспись Domestos

Зорина Осипчук – украинская мастерица, которая создает невероятную ручную роспись одежды. Обычно, для этого используют специальные краски, однако женщина решила поэкспериментировать и начала рисовать бытовым Domestos.

Так, патриотические худи и футболки от Зорины имеют большую популярность. Мастерица постоянно создает эксклюзивные рисунки для заказчиков. Чаще всего Зорина расписывает одежду в патриотическом стиле, однако есть и необычные рисунки с изображениями скандинавской или египетской мифологии.

Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.

Мастерица создала патриотическое худи с помощью Domestos: смотрите видео

В комментариях под видео Зорина рассказывает, что на создание одной вещи тратит несколько дней. За это время отбеливатель не разъедает ткань, а только оставляет невероятную роспись.

Роспись в стиле скандинавской мифологии: смотрите видео

Нередко Зорина создает и Family Look. Так, мастерица недавно расписала 5 одинаковых худи для украинских защитников.

Family Look для военных: смотрите видео

К слову, украинская мастерица уже начала обучать и других своему делу. Так, Зорина преподает ручную роспись детям, правда, не с отбеливателем, а со специальными красками для одежды.