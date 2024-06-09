Женщина создает патриотические худи, расписывая их Domestos: как выглядит эксклюзивная одежда
Источник:@zarinaosip4uk
Эффектные вещи можно создать и с помощью обычных бытовых средств. Так, женщина создает патриотическую ручную роспись одежды обычным Domestos.
Такие вещи от мастерицы имеют бешеную популярность. Более того, расписанные худи и футболки часто заказывают и за рубежом.
Интересно Зловещий изысканный образ: как бы выглядели платья главных злодеек Disney
Ручная роспись Domestos
Зорина Осипчук – украинская мастерица, которая создает невероятную ручную роспись одежды. Обычно, для этого используют специальные краски, однако женщина решила поэкспериментировать и начала рисовать бытовым Domestos.
Так, патриотические худи и футболки от Зорины имеют большую популярность. Мастерица постоянно создает эксклюзивные рисунки для заказчиков. Чаще всего Зорина расписывает одежду в патриотическом стиле, однако есть и необычные рисунки с изображениями скандинавской или египетской мифологии.Робити подарунки близьким можна й без приводу. Якщо складно щось обрати, слід надати перевагу класичним, безпрограшним рішенням. Так, білизна та вишукані аксесуари від українського бренду Anabel Arto не лише подарують радість, а й надихнуть на створення нових неймовірних образів.
Мастерица создала патриотическое худи с помощью Domestos: смотрите видео
В комментариях под видео Зорина рассказывает, что на создание одной вещи тратит несколько дней. За это время отбеливатель не разъедает ткань, а только оставляет невероятную роспись.
Роспись в стиле скандинавской мифологии: смотрите видео
Нередко Зорина создает и Family Look. Так, мастерица недавно расписала 5 одинаковых худи для украинских защитников.
Family Look для военных: смотрите видео
К слову, украинская мастерица уже начала обучать и других своему делу. Так, Зорина преподает ручную роспись детям, правда, не с отбеливателем, а со специальными красками для одежды.