Превосходит Хокинга и Эйнштейна: женщина с невероятно высоким IQ поразила выбором профессии

Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна обычно считают едва ли не самыми умными людьми в мире. Однако есть еще одна генийка с IQ, который может запросто превзойти их обоих.

Что известно об этой женщине и в какой неожиданной профессиональной сфере она реализуется со своим удивительным интеллектом, рассказываем дальше.

К теме Ею восхищаются миллионы: как выглядит и живет самая низкая женщина в мире

Чем занимается самая умная женщина Британии

Мелисса Тодд из Хартфордшира, что в Британии, прошла тест Mensa (тест на определение коэффициента интеллекта), когда ей было всего 12 лет.

Хотя Эйнштейн и Хокинг никогда не проходили этот тест, многие источники предполагают, что их IQ было около 160. Для контекста, средний IQ составляет где-то между 85 и 115. Мелисса же получила результат 178, что делает ее исключительно одаренной.

Девушка, которую называли "мозгом Британии" имела амбиции по обучению в университете на экономиста. Она была первым человеком в своей семье, поступившим в университет. Но ее жизнь совершила поворот, которого даже она не ожидала.

Я сдала вступительный экзамен в Оксфорд, ненадолго поехал туда, но потом я бросила обучение, что не редкость среди студентов. Я изучала философию, политику и экономику с Лиз Трасс (британский политический деятель, бывшая премьер-министр Великобритании), хотя мы были в разных колледжах, поэтому я ее вообще не помню,

– делится Мелисса.

Сначала она взяла академический отпуск на год. Девушка не знала, что ей делать, поэтому когда увидела приглашение на работу танцовщиц в бар, согласилась.

Мне действительно были очень нужны деньги, и я люблю танцевать, то почему бы не попробовать,

– рассказывает о своем решении женщина.

Несмотря на то, что Мелисса от природы интроверт, работа ей очень понравилась. Ее увлекли блестящие вечеринки, наряды с пайетками и бесконечные бутылки шампанского – казалось, будто она наконец-то нашла свое место.

Это должно быть работой на лето. Но я привыкла быть счастливой и богатой, встречать интересных людей с разными предложениями,

– вспоминает Мелисса.

Сейчас ей почти 48 лет. Женщина провела десятилетие своей жизни, работая танцовщицей и в секс-индустрии. Она снимается в журналах и путешествует по миру для очень разнообразных событий.

И хотя она, безусловно, имеет множество интересных историй, которыми может поделиться на вечеринках, она считает, что ее профессия несправедливо осуждается. Многие люди ошибочно считают, что все секс-работники“ дураки” или жертвы. Мелисса же с этим не согласна.

Чрезвычайно много секс-работников, которых я знаю, такие яркие и креативные. Ты должен быть таковым. Вы постоянно рекламируете себя, вас есть миллионы, поэтому это значит, что нужно быть другим, выделяться,

– объясняет женщина.

Она написала две книги, которые проливают свет на ее опыт и индустрию в целом, чтобы уменьшить критику, и говорит, что лично ее ценят не только за красоту, но и за то, что она веселая и увлекательная.