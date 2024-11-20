Даже в холодное время благодаря этим джинсам можно создать множество красивых стилизаций, поскольку они хорошо сочетаются со всеми свитерами, лонгсливами, кардиганами и обувью – от кроссовок до ботинок или казаков на каблуках, пишет 24 Канал.

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Трендовые джинсы 2024 года

Стилисты отмечают, что мешковатые джинсы еще долго не будут терять своей популярности и будут актуальными длительное время. Плюс этого фасона джинсов в том, что они легко сочетаются со всеми нарядами и обувью. Осенью это касается и верхней одежды, поскольку широкие джинсы идеально подходят под пуховики, дубленки, пальто или бомберы.

Эти джинсы получили название baggy, и уже не первый год возглавляют тренды денима. Модными считаются джинсы голубого оттенка, впрочем радостно обращайте внимание на модели синего, серого или черного цвета. Мешковатые джинсы являются разнообразными. Можно выбирать модели с принтом, с высокой талией или низкой посадкой. Здесь уже стоит ориентироваться на собственные предпочтения.

Не стоит широкие джинсы сочетать исключительно с вещами casual-тематики. Смело примеряйте к таким изделиям шелковые рубашки, блузы с бантом, жакеты, эффектные боди или корсеты. В сочетании с обувью на каблуках, джинсы багги будут выглядеть стильно и эффектно. Вдохновляясь образами инфлюенсерок, рассказываем о самых интересных сочетаниях.

Джинсы с кардиганом

Джинсы в монохромном образе

Джинсы с пальто

Белые джинсы с обувью на каблуке

Принтованные джинсы с курткой

Относительно цветов, то джинсы хорошо смотрятся в монохроме с верхом. Также удачно дополняют джинсы нейтральные и яркие оттенки, которые способны освежить look и добавить ему интересной изюминки.