Навіть в холодну пору завдяки цим джинсам можна створити безліч красивих стилізацій, оскільки вони добре поєднуються з усіма светрами, лонгслівами, кардиганами й взуттям – від кросівок до черевиків чи козаків на підборах, пише 24 Канал.

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Трендові джинси 2024 року

Стилісти зазначають, що мішкуваті джинси ще довго не втрачатимуть своєї популярності й будуть актуальними тривалий час. Плюс цього фасону джинсів у тому, що вони легко поєднуються зі всім вбранням та взуттям. Восени це стосується й верхнього одягу, оскільки широкі джинси ідеально підходять під пуховики, дублянки, пальта чи бомбери.

Ці джинси отримали назву baggy та вже не перший рік очолюють тренди деніму. Модними вважаються джинси блакитного відтінку, втім радо звертайте увагу на моделі синього, сірого чи чорного кольору. Мішкуваті джинси є різноманітними. Можна обирати моделі з принтом, з високою талією чи низькою посадкою. Тут вже варто орієнтуватися на власні вподобання.

Не варто широкі джинси поєднувати виключно з речами casual-тематики. Сміливо приміряйте до таких виробів шовкові сорочки, блузи з бантом, жакети, ефектні боді чи корсети. У поєднанні з взуттям на підборах, джинси баггі матимуть стильний та ефектний вигляд. Надихаючись образами інфлюенсерок, розповідаємо про найцікавіші поєднання.

Джинси з кардиганом

Джинси в монохромному образі

Джинси з пальтом

Білі джинси з взуттям на підборах

Принтовані джинси з курткою

Щодо кольорів, то джинси добре виглядають в монохромі з верхом. Також вдало доповнюють джинси нейтральні та яскраві відтінки, які здатні освіжити look й додати йому цікавої родзинки.