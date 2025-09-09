Крошечные сумочки, которые когда-то были предметом насмешек за их непрактичность, стали трендом сезона осень-зима 2025/2026. То, что начиналось как шепот модного инакомыслия, теперь превратилось в смелое и стильное заявление.

Микросумки становятся ярким трендом, контрастируя с вместительными и функциональными городскими моделями. Дизайнеры подчеркивают важность комфорта в одежде, но также выступают за включение небольших блестящих акцентов для усиления стиля и элегантности, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какие микросумки в тренде в 2025-м?

В этом сезоне модные бренды смело расширили границы дизайна сумок, представляя разнообразные миниатюрные модели, некоторые даже микроразмеров. Эти аксессуары переосмысливают традиционные представления о сумочках, функционируя больше как декоративные элементы, подобные ювелирным украшениям, чем как практичные сумки.



Крошечные сумки – самый модный аксессуар сезона осень-зима / Фото Givenchy

Микросумки – стильный тренд, позволяющий экспериментировать с пропорциями, расставлять яркие цветовые акценты и создавать оригинальные комбинации нарядов.

Выдающиеся дизайнеры используют этот тренд в уникальных интерпретациях: Calvin Klein выбрал дизайн, вдохновленный формой флакона для духов, тогда как Chanel демонстрирует фокус на строгой геометрии.



Микросумка должна быть в гардеробе каждой этой осенью / Фото Chanel

Между тем Victoria Beckham и Hermès представили аксессуары, напоминающие крошечные коробочки, которые застегиваются на пуговицы.

Также появились крошечные тоуты и едва заметные мешочки от Givenchy, Chloé, Fendi и Casablanca.



Такие сумки выполняют роль декоративного элемента / Фото Victoria Beckham

Поклонникам моды стоит обратить внимание на инновационные формы, в частности, на миниатюрную модель от Saint Laurent и креативно оформленную сумку-"яйцо" от Simone Rocha, которые непременно вдохновят на стилистическую фантазию.

Какие принты в моде осенью 2025-го?

Прежнее доминирование минимализма и монохромного дизайна уступает место яркому разнообразию стилей и цветов, что знаменует собой возрождение смелого самовыражения в одежде.

В этом сезоне возрождаются выразительные принты, включая уже знакомые фавориты, такие как клетка, горошек и мотив зебры. Эксперты рекомендуют сочетать эти принты с базовыми вещами для создания сбалансированных образов.