Однако силуэт теперь – более четкий, элегантный и современный. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Смотрите также 7 трендов одежды, с которыми мы шагаем в 2026 год: от спорт-шика до изысканной роскоши
Чем особые миндалевидные туфли?
Последние несколько сезонов классические туфли-лодочки снова стали базой женского гардероба. Их легко узнать по вытянутому носку, каблукам и вырезом, что мягко очерчивает подъем стопы.
Это универсальная форма, которая уместна как в повседневных, так и в более формальных образах. Однако в 2026 году акценты смещаются – знакомый силуэт сохраняет основу, но получает обновленные детали.
Ключевое изменение заключается в вырезе, что теперь формирует четкий заостренный контур, похожий на миндаль. Именно так модель получила свое название.
К слову, она напрямую связана с модой 1980-х: туфли стали одной из характерных деталей стиля принцессы Дианы, которая часто выбирала подобные пары, в том числе и от Chanel.
Что предлагают бренды?
В 2026 году миндалевидная обувь снова становится трендом, в частности благодаря коллекциям Pre-Fall 2026. Дизайнеры переосмысливают модель и вписывают ее в современный гардероб.
Например, в Armarium это один из ключевых акцентов коллекции, который стилизуют со шляпой пилбокс, что тоже отсылает к эстетике 1980-х.
Victoria Beckham предлагает еще одну интерпретацию, представив туфли с асимметричным вырезом – вариант для тех, кто хочет новых форм в знакомых силуэтах.
Миндалевидные туфли с асимметричным вырезом / Фото Victoria Beckham
Khaite также добавляет миндалевидные туфли в новую коллекцию, делая ставку на черный цвет, сдержанный дизайн и комфортные умеренные каблуки.
К слову, Kendam пишет, что дизайнер бренда последовательно работает с идеей мягкости и свободы формы в обуви. Туфли созданы без жесткой конструкции, что делает их более гибкими и комфортными в носке.
Что также возвращается в моду из 1990-х?
В центре внимания этой зимой также оказались джинсы с широкими манжетами, которые могут визуально удлинять силуэт. На улицах Нью-Йорка в них уже появлялись Наоми Уоттс, Николь Кидман и Натали Портман.
Стилисты советуют сочетать такой низ с облегающим верхом, сапожками до середины икры или другой эффектной обувью.