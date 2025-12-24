Однако силуэт теперь – более четкий, элегантный и современный. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Чем особые миндалевидные туфли?

Последние несколько сезонов классические туфли-лодочки снова стали базой женского гардероба. Их легко узнать по вытянутому носку, каблукам и вырезом, что мягко очерчивает подъем стопы.

Это универсальная форма, которая уместна как в повседневных, так и в более формальных образах. Однако в 2026 году акценты смещаются – знакомый силуэт сохраняет основу, но получает обновленные детали.

Ключевое изменение заключается в вырезе, что теперь формирует четкий заостренный контур, похожий на миндаль. Именно так модель получила свое название.

К слову, она напрямую связана с модой 1980-х: туфли стали одной из характерных деталей стиля принцессы Дианы, которая часто выбирала подобные пары, в том числе и от Chanel.

Что предлагают бренды?

В 2026 году миндалевидная обувь снова становится трендом, в частности благодаря коллекциям Pre-Fall 2026. Дизайнеры переосмысливают модель и вписывают ее в современный гардероб.

Например, в Armarium это один из ключевых акцентов коллекции, который стилизуют со шляпой пилбокс, что тоже отсылает к эстетике 1980-х.

Victoria Beckham предлагает еще одну интерпретацию, представив туфли с асимметричным вырезом – вариант для тех, кто хочет новых форм в знакомых силуэтах.



Миндалевидные туфли с асимметричным вырезом / Фото Victoria Beckham

Khaite также добавляет миндалевидные туфли в новую коллекцию, делая ставку на черный цвет, сдержанный дизайн и комфортные умеренные каблуки.

К слову, Kendam пишет, что дизайнер бренда последовательно работает с идеей мягкости и свободы формы в обуви. Туфли созданы без жесткой конструкции, что делает их более гибкими и комфортными в носке.

