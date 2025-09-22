После 50 лет женщинам важно подобрать для себя именно ту стрижку, которая поможет им современно выглядеть. Также большинство хотят такую прическу, которая бонусно скрывает возрастные изменения.

Освежить образ очень просто – для этого нужно лишь сделать стрижку, пишет 24 Канал со ссылкой на NV. Даже незначительное обновление образа сразу меняет вид человека, придает ему настроения и подчеркивает все преимущества.

Получить молодой вид можно совсем без никаких косметических процедур. Именно грамотно подобранная стрижка способна визуально сбросить несколько лишних лет.

Какую омолаживающую стрижку сделать после 50 лет?

Волнистый боб

Мягкие волны способны придать волосам объем и сделать их более живыми. Стрижка подойдет тем женщинам, которые хотят добавить объема тонким волосам и подчеркнуть черты лица.

Пикси-боб

Эта прическа считается вневременной. Короткая стрижка сужается сзади и по бокам, а верхняя часть остается немного длинная. При желании, такую стрижку можно сделать с челкой. Для поддержания формы, к парикмахеру стоит наведываться каждый месяц.

Длинное пикси

Стрижка выглядит достаточно женственно и смягчает лицо. Парикмахеры делают короткую длину сзади и по бокам, а сверху – длиннее.

Короткая многослойная стрижка

Многослойные пряди создают эффект объема, благодаря чему волосы выглядят легче и живее, пишет The Right Hairstyles. А еще короткая стрижка акцентирует внимание на выразительности черт, а не на возрастных изменениях.

