Звезда OnlyFans выпустила ограниченную серию неординарного вина: в чем его изюминка

Звезда OnlyFans Эмили Рэй выпустила эксклюзивную линейку вина, которое имеет секрет.

В чем особенность напитков от модели для взрослых и сколько стоит бутылка ее вина, рассказываем далее.

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Как модель OnlyFans производит вино

Автор контента для OnlyFans и "икона фут-фетиша" Эмили Рэй, которая зарабатывает более 10 000 фунтов стерлингов в месяц (более 519 000 гривен), публикуя соблазнительные фотографии, выпустила ограниченную серию вина, изготовленного из винограда, раздавленного ее ногами.

Напиток под названием "Simp Wine", стоимостью 100 фунтов стерлингов (более 5 000 гривен), презентуют как насыщенный каберне-совиньон с нотами черной вишни, черной смородины и "идеальных ног".

Все это кажется очень сюрреалистичным. Тот факт, что я топтала виноград, и он был разлит в бутылки, это безумие. В каждой бутылке есть кусочек моей ноги – я думаю, что это то, что понравится любителям ног,

– поделилась модель OnlyFans, описывая давление винограда ногами как один из лучших дней в своей жизни.

Как девушка давила виноград ногами: смотрите видео

В то же время она отметила, что из-за этой идеи едва не потеряла жизнь. Рэй объяснила, что после выжимания виноградная масса становится очень скользкой, а бочка была выстлана пакетом для мусора. Пытаясь сексуально взойти на пол, модель начала падать.

Несмотря на нелегкий процесс Эмили чувствует привилегию быть вовлеченной в изготовление вина и благодарит своих поклонников за поддержку.

Это приятное вино, в которое вложено много любви,

– делится девушка.

Она замечает, что это крутой проект, и призывает всех желающих присоединиться к нему взять бутылку, выпить, расслабиться и насладиться вкусом.