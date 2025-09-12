В осенне-зимнем сезоне 2025/2026 брюки станут ключевым компонентом гардероба. Дизайнеры сочетают классические фасоны с инновационными силуэтами и смелыми цветами, предлагая разнообразные варианты для повседневных нарядов.

Укороченные модели, объемные фасоны, а также узкие и свободные – каждая женщина сможет найти те, которые подчеркнут ее уникальный стиль и настроение. О трендовых брюках сезона рассказывает 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Трендовые сапоги осень-зима 2025/2026: без этих пар не обойтись

Какие брюки в тренде в этом сезоне?

Классические фасоны по-современному

Ярко демонстрируя модные тенденции, Chloé переосмыслили панталоны, представив их в легком и романтическом стиле, изготовленные из хлопка и ажурной ткани "бродери-англайз". Между тем Dior применил другой подход, выбрав толстую шерсть и соединив эти модели с лакированными ботинками и куртками в стиле милитари.



Панталоны интерпретировали по-новому / Фото Dior

Также было отмечено возвращение узких брюк: Altuzarra и Burberry продемонстрировали стильные комбинации с высокими сапогами и укороченными куртками. Эти тенденции подчеркивают разнообразные интерпретации классических силуэтов.

Расслабленные силуэты

В последних модных тенденциях продолжают доминировать и широкие брюки, которые теперь имеют еще более расслабленный силуэт. Известные дизайнеры Miu Miu и Bottega Veneta демонстрируют эти объемные фасоны, подчеркивая ощущение свободы и легкости. Этот тренд ставит на первое место комфорт, сохраняя при этом сильную эстетическую привлекательность.



Расслабленные силуэты брюк в моде / Фото Phoebe Philo

Цвета сезона

В разительной смене модных тенденций дизайнеры отходят от строгих черных и серых оттенков в пользу более яркой и теплой палитры цветов. Земляные тона, такие как шоколад, терракота и различные оттенки глины, занимают центральное место.



Брюки земляных оттенков – тренд сезона / Фото Gucci

Gucci черпает вдохновение из 1970-х, демонстрируя ансамбли из темно-коричневых брюк в сочетании с рубашками с острыми воротничками и смелыми серебряными украшениями.

Между тем Coach обращается к морской тематике, представляя темно-синие брюки, едва не касающиеся пола, стилизованные под офицерскую униформу.



В моде и брюки синих оттенков / Фото Coach

Какие брюки – самая модная альтернатива джинсам?