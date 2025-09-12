В осінньо-зимовому сезоні 2025/2026 штани стануть ключовим компонентом гардероба. Дизайнери поєднують класичні фасони з інноваційними силуетами та сміливими кольорами, пропонуючи різноманітні варіанти для повсякденного вбрання.

Укорочені моделі, об'ємні фасони, а також вузькі та вільні – кожна жінка зможе знайти ті, які підкреслять її унікальний стиль і настрій. Про трендові штани сезону розповідає 24 Канал з посиланням на Vogue.

Які штани в тренді цього сезону?

Класичні фасони по-сучасному

Яскраво демонструючи модні тенденції, Chloé переосмислили панталони, представивши їх у легкому та романтичному стилі, виготовлені з бавовни та ажурної тканини "бродері-англайз". Тим часом Dior застосував інший підхід, обравши товсту вовну і поєднавши ці моделі з лакованими черевиками та куртками в стилі мілітарі.



Панталони інтерпретували по-новому / Фото Dior

Також було відзначено повернення вузьких штанів: Altuzarra і Burberry продемонстрували стильні комбінації з високими чобітьми й укороченими куртками. Ці тенденції підкреслюють різноманітні інтерпретації класичних силуетів.

Розслаблені силуети

В останніх модних тенденціях продовжують домінувати і широкі штани, які тепер мають ще більш розслаблений силует. Відомі дизайнери Miu Miu та Bottega Veneta демонструють ці об'ємні фасони, підкреслюючи відчуття свободи та легкості. Цей тренд ставить на перше місце комфорт, зберігаючи при цьому сильну естетичну привабливість.



Розслаблені силуети штанів в моді / Фото Phoebe Philo

Кольори сезону

У разючій зміні модних тенденцій дизайнери відходять від суворих чорних і сірих відтінків на користь більш яскравої й теплої палітри кольорів. Земляні тони, такі як шоколад, теракота і різні відтінки глини, займають центральне місце.



Штани земляних відтінків – тренд сезону / Фото Gucci

Gucci черпає натхнення з 1970-х, демонструючи ансамблі з темно-коричневих штанів у поєднанні з сорочками з гострими комірцями та сміливими срібними прикрасами.

Тим часом Coach звертається до морської тематики, представляючи темно-сині штани, що ледь не торкаються підлоги, стилізовані під офіцерську уніформу.



В моді і штани синіх відтінків / Фото Coach

Які штани – наймодніша альтернатива джинсам?