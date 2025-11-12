5 пар трендовых джинсов, которые подойдут ко всему: лучшая подборка

Джинсы остаются нашим неизменным элементом гардероба. Какая бы мода ни была на брюки или лосины, без денима нам не обойтись. Иногда привычный фасон надоедает, поэтому вместо него можно сделать ставку на другие стильные варианты.

Джинсы мы носим весь год, поэтому даже в осеннюю пору стоит найти интересные фасоны, которые удачно сочетаются с любой обувью и верхней одеждой, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Брюки из денима всегда занимали центральное место, и этот сезон – не исключение. Эксперты по стилю рассказали о самых интересных позициях, на которые обязательно нужно обратить внимание.

Какие джинсы в моде в этом году?

Мешковатые джинсы

Без широких джинсов нам уже не обойтись. Они достаточно комфортные и универсальные, поэтому хорошо подходят на холодное время года. Их можно сочетать с обтягивающими лонгсливами, гольфами или свитерами.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Коричневые джинсы

Оттенки коричневого добрались и до джинсов. Чтобы разнообразить свои образы, предлагаем присмотреться к красивым джинсам шоколадного цвета, который хорошо сочетается с нарядами из классического осеннего гардероба.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Джинсы-бочки

Фасон этих джинсов расширяется на колене и легко сужается к лодыжке. Такие джинсы стоит сочетать с облегающим верхом для создания минималистичных образов.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Джинсы клеш

Стиль бохо в этом году на пике популярности, поэтому без джинсов клеш нам не обойтись. Выбирайте на зиму темный деним и стилизуйте джинсы с пальто и сапогами на каблуках.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Винтажные джинсы

В начале лета в моду вошли винтажные джинсы, которые выглядят так, как будто им несколько лет. Среди заметных моделей – грязные джинсы. Они подойдут не всем, но имеют довольно интересный вид.



Модные джинсы на осень / Фото Pinterest

Стилисты рекомендуют носить джинсы осенью с вязаными свитерами, замшевыми сапогами или красным цветом для свежего вида, пишет Who What Wear. Трендовыми остаются джинсы с широкими штанинами, декоративными элементами, классические прямые джинсы и джинсы-клеш. Эти джинсы идеально сочетаются с разнообразным верхом, пальто, дубленками и сапогами – на каблуках или без.

Какие модные новинки надо знать?