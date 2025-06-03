Дизайнеры продолжают экспериментировать с силуэтами и формами, длиной и материалами, пишет 24 Канал со ссылкой на Harper's Bazaar. В моде снова будут асимметричные юбки, плиссировка, кожа и тому подобное.

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Юбка бохо

В этом сезоне стиль бохо очень актуален, поэтому рекомендуем обратить внимание на юбку длины макси из полупрозрачного материала. Также это может быть асимметричная модель или мини-юбка с бахромой. Юбки бохо отличаются легким силуэтом, рюшами, кружевом, бахромой.



Стильные юбки на лето 2025 / Фото Harper's Bazaar

Длина мини

С приходом теплого сезона, короткая юбка приобретает популярность. Стилисты советуют сосредоточить свое внимание на кожаных моделях, юбках с рюшами, юбках из костюмной ткани, денима, сатина или кружева.



Модные юбки на лето 2025 / Фото Harper's Bazaar

Плиссировка

Выбирайте для себя плиссированную юбку в любой длине – от мини до миди и макси. Впрочем, самыми популярными считаются юбки мини, что перекликаются со стилем преппи.



Стильные юбки на лето 2025 / Фото Harper's Bazaar

Кожаная юбка-карандаш

Мы привыкли носить такие юбки в холодное время, стилизуя их с высокими сапогами, впрочем этим летом их можно носить с красивыми босоножками или туфлями на каблуках.



Модные юбки на лето 2025 / Фото Harper's Bazaar

Двойная юбка

В моде этим летом будет юбка из разных материалов. Это должна быть вещь в длине мини с прозрачным нижним слоем до колена или до самого пола.



Стильные юбки на лето 2025 / Фото Harper's Bazaar

Дополнить эти юбки можно красивой обувью. В нашем материале мы рассказали о 3 самые популярные пары обуви на летнее время.