Какие юбки купить осенью: 6 самых стильных вариантов на каждый день
- Осенью модными остаются клетчатые юбки, юбки-карандаши, атласные юбки с кружевом, кожаные юбки и мини-юбки.
- Каждый из этих вариантов может удачно сочетаться с различными элементами гардероба, такими как пальто, блузы, жакеты и свитера.
С приходом осени мы все больше обращаем внимание на джинсы и юбки, впрочем мир моды захватили юбки, которые уже активно носят европейские модницы. Этот элемент гардероба удачно сочетается с пальто, тренчем или даже с кожаной курткой.
В представленных коллекциях бренды делали ставку на юбки-карандаши и колонны, создавали вещи из клетчатой ткани, продолжали моду на кожаный материал и снова добавляли плиссировку отсылаясь к эстетике преппи, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
Какие юбки купить осенью?
Для тех кто хочет разнообразить свои образы, предлагаем посмотреть самые красивые юбки сезона.
Клетчатые юбки в клетку
Этой осенью стоит обратить особое внимание на клетчатый принт, который доступен во всех возможных кроях и длинах.
Юбка-карандаш юбка
Осенью в моде снова появилась юбка-карандаш, которую можно носить с трендовыми блузами и рубашками. Для похода в офис юбка удачно сочетается с жакетом.
Атласная юбка с кружевом
Такая юбка в осеннюю пору не такая уж и уместна, как летом, впрочем вещь легко стилизуется с блузами, свитерами и сапогами на каблуках.
Кожаная юбка
Юбка из кожи разных цветов и длин продолжает быть популярной. Осенью советуем обратить внимание на вещь в коричневом цвете, хаки и кремовом оттенке. Также прекрасно смотрится роскошный черный цвет.
Мини-юбка
Выбирайте для себя этой осенью юбки, которые носили когда-то в 80-х годах. Также фасон коротких юбок был на радаре в годы выхода сериала "Сплетница". Такие модели свитеров хорошо сочетаются со свитерами, рубашками и осенними куртками.
Какую обувь купить к юбкам?
Осенью в моде остаются классические сапоги, пишет Cosmopolitan. Также актуальны сапоги из замши на каблуке и сапоги со складками до колен. К актуальным моделям принадлежит байкерская обувь на осень, которая удачно сочетается с кожаными куртками и бомберами.
Какая теплая одежда нужна осенью?
Осенью рекомендуется носить теплый свитер, угги на платформе, объемный шарф, вязаную бини и теплые носки для осеннего гардероба.
Эти элементы помогут создать стильные образы в прохладную осеннюю погоду, когда зимняя одежда еще не актуальна.
Частые вопросы
Какие тенденции в отношении юбок актуальны этой осенью?
Этой осенью модные бренды акцентируют внимание на юбках-карандашах и колоннах, используют клетчатую ткань, кожаные материалы и плиссировки, отсылающие к эстетике преппи.
Какие цвета кожаных юбок являются популярными?
Популярны кожаные юбки в коричневом, хаки, кремовом и роскошном черном цветах.
Подходят ли атласные юбки для осени?
Атласные юбки с кружевом не столь уместны осенью, как летом, но их можно стильно сочетать с блузами, свитерами и сапогами на каблуках.